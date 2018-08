Enjuician a panistas ‘traidores’

“Ya se ha estado realizando desde pasados días, la propia Comisión de Orden del Comité Directivo Estatal... todo proceso tiene que ir acompañado de pruebas”, advirtió el Secretario General panista



“Ya de cajón todos los que participaron como representantes de otro partido ya están en proceso y aquellos que participaron de manera directa o indirecta en una candidatura ajena a Acción Nacional estarán llevando este proceso”, dijo Ruiz Chico, que no dio ningún nombre.



“Se tendrá que integrar un expediente con pruebas de tiempo, modo y lugar, que permitan que la Comisión de Orden Nacional, que es la que sanciona, pueda tomar decisiones si existen los elementos para proceder, no quiere decir que porque apoyaron a independientes no sean acreedores a una sanción”.

Al menos 100 expedientes de panistas acusados de traición durante las pasadas elecciones se analizan por el Comité Directivo Estatal, para determinar si serán sancionados, informó Alfonso Ruiz Chico, secretario general del partido.El proceso obedece a que durante las elecciones algunos militantes hicieron público su apoyo a candidatos de otros partidos o independientes.Uno de los casos más destacados fue el del ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien dio su respaldo al candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade.En otro caso, el ex alcalde de Irapuato Sixto Zetina participó en el registro de la candidatura de Margarita Zavala y se le señaló por apoyar al independiente Richo Castro.Sobre el caso de Zetina, dijo:El Reglamento de Aplicación de Sanciones del PAN establece ocho tipos de sanciones. La más grave es la expulsión del partido.Se considera expulsado del partido aquel que siendoParticipe con otro partido político. Se considera participación cuando el miembro activo:Realice acciones encaminadas al beneficio de otro partido.Otorgue apoyos económicos a otro partido político.Colabore en la creación de otro partido.Se afilie a una asociación cuyos principios o programas sean contrarios a los del PANSe afilie a otro partido.Acepte ser candidato de otro partido político sin autorización .Acepte un cargo como funcionario designado de en un gobierno que no emane del PAN.