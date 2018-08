Ejidatarios de San José de Jorge López reclaman indemnización de $134 millones que Cabildo tacha de exagerada

“Se tiene que analizar la infraestructura de los predios, si son solares, si son tierras de uso común, si verdaderamente pertenecieron al ejido, si son servidumbres de paso o vialidades, si son terrenos de propiedad social, desde cuándo son utilizados y si están prescritos”, dijo.



“Esta reclamación de 134 millones es exorbitante y exagerada, pido que se tome en cuenta lo que estoy diciendo y que desde luego se autorice a la dirección de Obras Públicas y por un asesor en materia agraria, para que se de contestación a estos puntos, que hecho el estudio la comisión de Obras Públicas y la dirección de Asuntos Jurídicos hagan un dictamen y lo pasen a este Ayuntamiento”, enfatizó.



“Este abogado yo creo ya buscó el caminito y quiere sangrar las finanzas públicas del municipio, que creo que en esta administración que está por terminar y la que viene, no lo podemos permitir”, puntualizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

por supuestas afectaciones a 14 predios, por un monto mayorMediante oficio,solicitó aprobar que se delegue a dicha dependencia con apoyo de la dirección de Asuntos Jurídicos dar contestación a los ejidatarios que reclaman el pago de las supuestas afectaciones, a través de su apoderado legal, el licenciado Luis Daniel Durán Fuerte.indicó que el asunto debe tratarse con cuidado, pues la indemnización es exagerada y que al momento, desconocen si es procedente o no la petición de los ejidatarios.Pliego Hernández refirió que dichos puntos deben ser revisados en el Registro Agrario Nacional, de tal manera que no se puede contestar de manera inmediata, y destacó que en principio, se ve como un abuso por parte del Comisariado Ejidal y del abogado Durán Fuerte, que hace un absurda reclamación.Recordó que hace aproximadamente 4 meses se negoció con el mismo ejido un acuerdo de pago de otra reclamación por más de 20 millones de pesos, que se hicieron por la vía contenciosa administrativa cuando debió haberse hecho por la vía agraria, problemática que se dio en la administración pública 2012-2015.Por su parte,refirió que se prepara la contestación debida, y dijo que son afectaciones que datan de hace 4 administraciones públicas o más, de las cuales no puede hablar pues están aún en acciones preparatorias.