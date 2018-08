Respaldan crítica de Carlos Medina al PAN

“Apuesto para que se hagan muy bien las cosas adentro del partido, no podemos perder tiempo en reyertas y pleitos internos, lo que tenemos que hacer de manera muy responsable es dar la posición que está esperando este país de un partido que tiene años de lucha y que ahora tiene que jugar un papel importante como contrapeso, equilibrio”, señaló el líder del blanquiazul.



“Tan se vale, que ahí está la prueba, lo que diría es que hay que ser muy cuidadosos; son los hechos para abonarle al proceso, que ayuden en el proceso, y que si alguien tiene el interés en puntear y liderar, que busque el camino para hacerlo”, agregó.



“Estaremos reuniéndonos con ellos. Me parece que hay que considerar una serie de elementos, el entorno político, habilidades de experiencia legislativa, para saber coordinar un grupo para tener una buena relación también con otros partidos a fin de construir”, adelantó Humberto Andrade.



“Medina Plascencia sigue siendo un líder dentro de Acción Nacional, no lo podemos negar, fue el primer gobernador panista y es un hombre con gran reconocimiento a nivel nacional y en ese proceso estamos, valorando estas situaciones (escándalos)”, opinó Ruiz Chico.



“Efectivamente, tenemos este año una renovación de las dirigencias tanto nacional como estatal. En anteriores días, en el Consejo Nacional, se votó quiénes van a integrar la comisión organizadora electoral del proceso de la renovación”, dijo.

