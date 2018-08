Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En entrevista con Denise Maerker, en el noticieron En Punto, la noche del martes, el presidente Enrique Peña Nieto abordó diversos temas.Aquí te presentamos las mejores frases del mandatario de cada uno de ellos.“Perdón por los desaciertos, por los errores, por las fallas, por la insuficiencia en varias explicaciones y sobre todo si a alguien agravié, a alguien lastimé, le pido una disculpa. Pero no trae un destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo en mi consciencia, pero si alguien con el ejercicio y la maanera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa.”“Efectivamente yo no lo conocía, las únicas dos veces que lo había visto había sido en los debates (2012), pero me cayó bien, es evidente que tenemos visiones diferenciadas, pero también estoy convencido de que quien llega, llega con la convicción de servir al país.”“Tengo diferencias con la maestra, con una persona a quien traté de manera institucional, pero tenemos una visión encontrada en materia de educación, pero eso no tiene nada que ver con la acusación con evidencia aportada por el propio sindicato y por la secretaría de hacienda.”“A mí no me correspondió detenerla, mantenerla en la cárcel, ni liberarla, yo no tuve nada que ver, yo me enteré cuando fue liberada, esperan que el presidente tenga todos los hilos de la información, pero no es así.”“Veo dos razones; la primera: en el mundo hay un desgaste a las expresiones políticas tradicionales, en esta elección no sólo perdió el PRI, sino los partidos tradicionales. La segunda es el desgaste del ejercicio del gobierno, cuando haces cambios profundos generas desgaste, como el aumento del precio a la gasolina, que es una decisión impopular, pero había que tomarla, como otras decisiones que implicaron pérdida de respaldo.”"Cuando empezamos tuvimos mayores logros, pero la tendencia se revierte. De la mitad del sexenio a la fecha, postulamos mayor coordinación, pero a la mitad de la administración cambian los gobiernos en la mayoría de los estados, y reemprender esa coordinación no fue posible. El diagnóstico sigue siendo el mismo, tenemos claro cómo operan los grupos delincuenciales, el diagnóstico fue correcto, el esfuerzo fue correcto, pero insuficiente; no se aprobaron leyes, no se coordinó con gobiernos estatales, pero no estoy repartiendo culpas.”“Hubo un fortalecimiento institucional para realmente crear un marco legal que permita o contribuya realmente a cerrar espacios a la corrupción. Nunca menosprecié el tema… le di suficiente importancia y relevancia.”“Sí es cierto, fueron casos que estigmatizaron, eran gobernantes que estaban entrando, yo advertía que era el nuevo rostro del PRI, con una nueva generación que estaba arribando al ejercicio de esta responsabilidad y que era parte de la transformación que el PRI estaba viviendo, pero como hubo señalamientos de gente dentro del partido, lo hubo también de otros partidos políticos. Creo que nadie ha escapado a ninguna expresión política, ninguna; creo también que vivimos en una era en la que cada vez lo que nos acompaña es la transparencia, porque vivimos auténticamente en una vitrina”.“(Mi mayor logro sería) poder concretar los cambios que México tenía diagnosticados; la necesidad de hacer cambios legales profundos, constitucionales, en el sector energético, de las telecomunicaciones, educativo, en materia de competencia, en el tema hacendario, que no se habían podido lograr. Para mí es el legado más importante, porque la maduración de esas reformas se va a traducir en mayor crecimiento económico, generación de mayores oportunidades para los mexicanos.”“Es la generación de empleos. Estamos llegando a 3.7 millones de empleos, son más que los empleos generados en las dos pasadas administraciones. Nos convertimos en el sexto destino turístico más importante del mundo. Duplicamos la capacidad de nuestros puertos. El número de usuarios de la aviación comercial ha crecido 60 por ciento.”“Tienes un proyecto de aeropuerto que está en el debate y la polémica, pero este gobierno decidió emprender la construcción de lo que será el tercer aeropuerto más grande. Yo defenderé el proyecto de una obra que está en curso como la he defendido (frente a AMLO) y le compartí mi convicción.”“Me queda la pena que embarga a los padres por el dolor que tuvieron, que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia, en demanda de saber qué deparó a sus hijos”.