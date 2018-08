El futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que es posible en mediano plazo terminar con el rechazo de aspirantes en las instituciones de educación superior.

Dijo que "no es normal" saber que cada año hay 200 mil rechazados de instituciones de educación superior por seguir haciendo lo mismo.

Agregó que si bien es necesario invertir más en las universidades, también es necesario incorporar nuevos métodos de enseñanza que permitan liberar espacio en los salones; y que las instituciones, principalmente las que se encuentran en situaciones de déficit por problemas estructurales, hagan un esfuerzo por revisar su gasto y mejorar sus finanzas.

"Hay que ejercer mucho mejor con lo que se tiene, y estar permanentemente peleando por más presupuesto, pero hay siempre límites. Lo importante es que la excusa no sea 'no tengo dinero’. Hay como 10 universidades que tienen problemas muy serios de déficit, podrían meterse al interior de la universidad a revisar sus prestaciones, sus planes de jubilación y todo el gasto que tienen para mejorar el aprovechamiento del presupuesto que ya tienen", comentó Moctezuma.

"A todo el mundo se le debe exigir hacer más con lo que tengamos y todo el mundo tiene derecho al pataleo y decir 'siempre necesito más’ pero Hacienda es un hueso duro de roer." Gracias a @CarlosHankMX por la invitación a #ForoBanorte donde hablamos sobre la Equidad y Calidad necesarias para el desarrollo de la #Educación en #México y por las que trabajaremos arduamente en el gobierno de @lopezobrador_ tomando en cuenta al magisterio y sociedad civil. pic.twitter.com/MTUxO8nbsZ — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) August 22, 2018

Cuando se le cuestionó sobre las previas declaraciones del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, en el sentido de que no existe cupo para satisfacer la demanda de educación superior, Esteban Moctezuma contestó que, "es muy normal que un rector diga que 'no tengo cupo’ y es muy probable que en las condiciones actuales no lo tenga. Lo que no es normal es saber que tenemos 200 mil rechazados y decir 'pues no hay cupo y nos vamos a quedar igual’ y así llevamos décadas rechazando y rechazando alumnos que quieren estudiar".

Dijo que se está trabajando con dos universidades públicas en la revisión de sus instalaciones, programas educativos y planta académica para elevar en 15% la matrícula sin contratar más maestros ni construir salones nuevos.

"Simple y sencillamente aprovechando lo que hay con eficiencia y logística. He estado hablando con otros rectores para cambiar el método de aprendizaje. Cada vez se busca más la experiencia y que el alumno participe en diferentes campos de desarrollo que no es el aula y lo presencial. Si logras un método en el cual los alumnos tengan sus clases presenciales y las mezclen con investigación, así liberas muchísimo espacio para que lleguen y estudien. Otro punto, sin duda, es invertir en más universidades", declaró el futuro secretario de la SEP.