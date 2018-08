Elena Garro, una escritora contra sí misma

La prosa certera, la distancia con Paz. El matrimonio duró 22 años y terminó en llamas. Pero no fue del todo baldío. En las horas dulces, el premio Nobel auspició el talento de su esposa. Ella le abrió los ojos sobre el horror del estalinismo. Tuvieron una hija, Helena; fueron una pareja dorada, crecieron en fama. De algún modo lo tuvieron todo y todo lo perdieron. “Parecían predestinados uno para el otro. No lo fueron. Ella provenía de una familia revolucionaria partidaria de Pancho Villa. Era hermosa, enigmática, quiso ser actriz, fue periodista, escritora y dramaturga. Octavio Paz era hijo de una familia zapatista. Era apuesto, inspirado, activista de izquierda, poeta, ensayista. Pero desde el inicio fue una relación desigual, apasionada de parte de él, fría y distante de parte de ella. Aunque desdichado, aquel matrimonio fue literariamente fructífero. La correspondencia entre ambos comprueba que se trataban como pares: se admiraban, se apoyaban, se leían”, explica el historiador Enrique Krauze, autor de la biografía de referencia Octavio Paz. El poeta y la Revolución(Debolsillo).

A finales de los años cuarenta, Paz empezó a mantener relaciones con la pintora Bona Tibertelli de Pisis. Y Garro se enamoró locamente del escritor argentino Adolfo Bioy Casares. “Este 17 de junio de 1949 es definitivo en mi vida; se acabó Octavio”, escribió. El naufragio del matrimonio era evidente. Nada lo podía salvar, pero el divorcio no llegó hasta 1959. Y con dolor. Paz acudió a Ciudad Juárez y tramitó una separación exprés. Garro se enteró por una notificación judicial. Con aquel papel, el poeta soñó enterrar el vínculo, algo que jamás lograría. “Ella es una herida que nunca se cierra, una llaga, una enfermedad, una idea fija”, llegó a decir. Pero incluso en lo más profundo de su desamor, Paz siempre mantuvo un hilo de admiración hacia su primera esposa y apoyó la publicación en 1963 de la que posiblemente es su obra cumbre, Los recuerdos del porvenir. “Admiró a su mujer, que no dejaba de asombrarlo, mejor dicho de inquietarlo y desazonarlo hasta despeñarlo al fondo del infierno”, señaló Elena Poniatowska, amiga común del matrimonio.

Mucho mayor fue la sima en Garro. Aunque el autor de El laberinto de la soledadjamás dejase de apoyarla económicamente, ella hizo de su rencor un monstruo insomne. La propia autora lo reconocería antes de su muerte: “Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él, en fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él (…) en la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz”.

Este odio tomó la forma de un colosal ajuste de cuentas. En sus diarios y memorias, a veces sin importarle demasiado la verdad, fatigó su animadversión e incluso en obras como Testimonios sobre Mariana(1981) la transmutó en literatura. “En los diarios se aprecia la patología del delirio persecutorio, es una mente enferma, pero también la mejor escritora mexicana del siglo XX. Con o sin Paz, es importante”, afirma el crítico Christopher Domínguez Michael, autor de la biografía Octavio Paz en su siglo (Aguilar).

“Octavio Paz es intocable en México, y Elena es la parte débil; se le puede acusar de todo, incluso de paranoia, pero habría que haber estado ahí, en ese matrimonio, para entender lo que sucedió. No estaba obsesionada, sino que el divorcio fue traumático. Aún hace falta mucha investigación. Ella sufrió un largo silencio”, señala Luz Elena Gutiérrez de Velasco, directora y catedrática del Centro de Estudios Literarios y Lingüísticos en el Colegio de México.

UNA VELADA CON EL ASESINO DE KENEDY



El mundo cambió el 22 de noviembre de 1963. Ese día, en Dallas, fue asesinado el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Su muerte cerró una época y desencadenó una gigantesca investigación que para muchos aún no ha terminado. Uno de los extremos menos conocidos de la trama corresponde al extraño viaje que Lee Harvey Oswald, considerado el autor del disparo mortal, efectuó a México dos meses antes del magnicidio. Una estancia en la que coincidió con Elena Garro.

Oswald entró en México el 26 de septiembre. Su objetivo era conseguir una visa para Cuba con destino final a la Unión Soviética. Para ello se dirigió a la Embajada cubana, donde mostró su afinidad con la causa castrista y soviética y logró hacerse amigo de una secretaria consular, Silvia Tirado Durán. Durante su estancia en la capital, aprovechó para ir a los toros e incluso se paseó por la Universidad.

Pese a su empeño, Oswald no logró su cometido y, el 3 de octubre, regresó a Estados Unidos. Pero antes de partir, fue invitado a una fiesta que celebraban funcionarios cubanos. Esa noche coincidió con Garro.

Tiempo más tarde, la escritora le contaría lo visto a Charles William Thomas, funcionario de la Embajada de Estados Unidos, quien a lo largo de los años, como consta en los archivos de la CIA, informó a sus superiores de sus conversaciones con la intelectual mexicana.



En el informe no figuran grandes revelaciones. Aparte de dejar caer que Oswald era amante de Silvia Tirado, la escritora ofreció pocos detalles y se limitó a señalar que el futuro asesino presidencial se mantuvo la mayor parte de la velada callado junto a una chimenea y que sólo le vio hablar con dos personas.

Fue una información que los servicios secretos consideraron de poco valor. No sólo por su parquedad, sino porque la interlocutora no era considerada muy fiable. Por el contrario, la CIA pensaba que “tendía a romantizar los acontecimientos”. No eran los únicos.