Debido al rompimiento de vínculos de colaboración entre autoridades y criminales, la violencia aumentó drásticamente en 8 de los 12 estados que cambiaron de gobierno en los últimos dos años, dijo el diario Reforma en su edición de hoy, 22 de agosto del 2018.

El diario cita a varios especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero, quien declara que los cambios de administración estatal, en especial cuando hubo alternancia política como en Quintana Roo, han generado fuertes brotes de violencia.

Eso se debe, dijo, al rompimiento de vínculos de colaboración entre autoridades y criminales.

En 2016, 12 estados cambiaron de gobernador, de los cuales, ocho tuvieron repunte de homicidios dolosos en comparación con este año. El aumento más marcado de este delito se dio en Quintana Roo, que pasó de tener 78 carpetas de investigación a 395 en el mismo periodo de este año, es decir, que los asesinatos aumentaron cuatro veces desde que se dio la alternancia en septiembre del 2016.

Rompimiento con el narco detona narcoviolencia en estados

La alternancia política dejó a la deriva los tratos que gobiernos anteriores tenían con grupos del crimen organizado, desde que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, inició su periodo en septiembre del 2016, enfrentó una racha de violencia que comenzó la madrugada del 28 de noviembre en la zona turística de Cancún cuando hombres armados llegaron al bar Mandala y dispararon contra empleados del lugar.

El saldo fue de tres muertos, y el 22 de diciembre se reportó un tiroteo en la feria navideña de Cancún.

En esa ocasión, un agresor disparó a un grupo de personas antes de huir en motocicleta. Ese ataque dejó al menos un muerto y cinco heridos, y en Noche Buena, sujetos armados dispararon entre 15 y 20 ocasiones contra un vehículo que circulaba sobre la Avenida Tulum en Cancún.

Después hubo una pausa y la violencia se reactivó la madrugada del 16 de enero del 2017, cuando ocurrió una balacera en el bar Blue Parrot, en Playa del Carmen, con cinco muertos. Un día después de esa balacera, se reportó un ataque a la delegación de la Fiscalía y la sede del C4 en Cancún, que dejó al menos cuatro muertos, entre ellos a un policía ministerial.

El trato que el anterior gobierno estatal, que encabezaba Roberto Borge, sostuvo al Cártel de Cancún, ligado con el Cártel de Sinaloa, y comandado por Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, quedó en la deriva con el cambio de autoridades. Con la complicidad de los gobiernos estatales de Félix González (2011-2016), la narcotraficante arrestada en agosto del 2017 consolidó su poder en Cancún.

La entrada de los cárteles del narcotráfico en las diferentes zonas se consolida por medio de la complicidad gubernamental dado que los dos reciben beneficios del dinero que se genera, de acuerdo con Eduardo Buscaglia, especialista en el combate y la prevención del crimen organizado, México es el segundo país que recibe mayor flujo de capitales ilícitos (cerca de473 mil millones de dólares entre 2001 y 2011) debajo de China con 2.74 billones de dólares.

La violencia en Cancún y Playa del Carmen no es un hecho aislado, sino que son productos de una descomposición que se trató de ocultar durante las administraciones de los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge, reiteró el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Según Rivas, el problema de Quintana Roo no solo se trata de homicidios, sino que también ha documentado feminicidios, extorsiones, cobro de derecho de piso y trata de personas como parte de una red controlada por el crimen organizado que genera miles de millones de dólares al año de ganancia ilícita.

Otro de los problemas es la infiltración del narco entre mandos y agentes policiales, hecho denunciado por los periodistas asesinados recientemente: José Chan Dzib y Rubén Pat, del semanario Playa News.

Junto con la alternancia política, la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en enero del 2016, activó la disputa por el multimillonario mercado de drogas en plazas entregadas a los cárteles por gobiernos anteriores y trajo como consecuencia el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo que desató una ola de violencia sin precedente en estados considerados pacíficos y donde ahora los asesinatos y tiroteos han alcanzado cifras récord.

Con la recaptura y extradición de Joaquín Guzmán Loera en enero del 2017, los homicidios dolosos presentaron un crecimiento constante hasta llegar a picos históricos en los últimos tres meses.

Dicho lapso de tiempo coincide con el cambio de gobierno en dichas entidades federativas.

En el caso de Quintana Roo la guerra que libran los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación por el control del corredor Cancún-Riviera Maya, ha detonado una violencia sin precedente. Los analistas han dictaminado que los ataques son por parte de una batalla por los mercados de drogas más importantes del país, donde hay destinos turísticos con fuerte demanda de marihuana y cocaína.

La Encuesta Nacional de Adicciones señala que tanto en Cancún como en Playa del Carmen, el consumo de drogas es mayor que el promedio nacional.

Criminales contra Escudo Titán

El Cártel Jalisco Nueva Generación confirmó en febrero de 2018 mediante la declaración de dos agentes federales, el impulso que recibió en este sexenio por parte del ex secretario de Gobernaión, Miguel Ángel Osorio Chong quien se encontraría vinculado con el disparo de la violencia en varios estados como Quintana Roo, donde el PRI sufrió una derrota histórica en junio del 2016, y en donde el grupo criminal irrumpió con una violencia agobiante para desterrar al Cártel de Sinaloa y a los aliados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, fueron secuestrados el 5 de febrero de este año en los límites de Nayarit y Jalisco por sicarios del CJNG y obligados a grabar un video donde leyeron un mensaje en el que acusaban al nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida de ‘darles órdenes, permiso abierto, para que (los agentes federales) hagan lo que quieran; torturar, robar, secuestrar, desaparecer, sin respetar a mujeres, niños y personas mayores’, dijeron ‘desde el día en que Alfonso Navarrete Prida inició con este cargo y dio luz verde para que las tropas lleguen a hacer impunidades.

El 10 de enero, Navarrete Prida fue designado como secretario de Gobernación. Al momento del secuestro de esos dos agentes federales, apenas llevaba un mes en el cargo, pero ya había presentado su plan, denominado ‘Escudo Titán’ para el combate de la violencia desencadenada por el Cártel de Jalisco y detener a su líder Nemesio el Mencho Oseguera.

Entre sus primeras acciones como funcionario se reunió en privado con los gobernadores de Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur y Chihuahua, estados donde la violencia llegó a un nivel considerable.

Hasta el momento, el CJNG nunca cuestionó al titular de Gobernación, lo que tiene su explicación desde el 2012, cuando Osorio Chong fue nombrado en el mismo cargo hasta su renuncia en enero de este año. Él había impulsado al Cártel Jalisco Nueva Generación para desplazar a los cárteles más poderosos como el de Sinaloa, La Familia, los Templarios y los Zetas.

La estrategia original, propuesta por el colombiano Óscar Naranjo en calidad de asesor, fue crear fuerzas paramilitares o de autodefensas que, aparte de contar con respaldo popular, diezmaran el poder de los grandes cárteles, como lo hicieron con los Templarios y La Familia Michoacana.

Nueva Generación por el Caribe

Desde el 2012, el CJNG se concentró en los estados del Pacífico y años después intentó incursonar en otras plazas como las del norte de Quintana Roo, donde el grupo dominante, e de ‘Doña Lety’ Rodríguez, mantenía vínculos con el Cártel de Sinaloa. En ese año, y con el apoyo de esas células, Doña Lety desplazó a los Zetas en Cancún y en la Riviera Maya. Ni la segunda captura del Chapo, en febrero del 2014, detuvo la consolidación de la narcotraficante, fincada mediante el pago sistemático a funcionarios del gobierno de Roberto Borge –preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos- y a policías federales, estatales y municipales, al igual que en otros estados como Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, el CJNG irrumpió con fuerza en Quintana Roo desde el cambio de gobierno en los últimos meses del 2016. En todos estos estados, la violencia aumentó sin precedentes.

El incremento más grande y a nive porcentual, lo tuvo Aguascalientes, donde el electorado optó en 2016 por no continuar con un gobierno priísta. En los primeros dos meses del actual gobierno estatal, encabezado por Martín Orozco del PAN, el estado sumó ocho averiguaciones por homicidios relacionados con el crimen organizado. En el mismo tiempo en el 2015, la cifra fue de cuatro, lo que significó un incremento del 100%.

De ese mismo modo, los primeros cuatro meses del nuevo gobierno en Chihuahua con Javier Corral del PAN acumularon 494 averiguaciones por homicidios violentos con un alza del 84% en comparación con los 269 registrados el año anterior a ese periodo. La detonante de violencia en todas las entidades fue la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Quintana Roo, donde al igual que en Veracruz, el PRI perdió por primera vez la gobernatura, el CJNG irrumpió con terrorismo. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de octubre del 2016 y hasta diciembre de 2017, se reportaron 287 homicidios violentos en Quintana Roo, mientras en el último año de la administración de Roberto Borge se reportaron 137, lo que significó un aumento del 109.4%.

Ante el cambio de partido en los gobiernos estatales, la violencia se convirtió en una estrategia importante de control y desestabilización. Por eso el CJNG envió su mensaje por medio de dos agentes federales secuestrados a los mandos de Gobernación en el país que declararon roto, al menos de palabra, el pacto que engendró a este grupo delictivo.

CON INFORMACIÓN DE REFORMA