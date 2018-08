estos movimientos telúricos no tienen relación entre sí, ni apuntan a un posible incremento en la actividad sísmica

Sismólogos incluso señalan que esta actividad es normal para la zona.

una réplica de 5.8 grados sacudió hoy la costa

esta mañana se registró un sismo frente a la costa de Oregon

sismo de 5.6 grados a 42 kilómetros de Ometepec

, Guerrero

sismo de 5.1 grados en la isla de Lakatoro

; sin embargo, como lo han señalado reiteradamente los expertos,noreste del país sudamericano, pero las autoridades aseguraron que en ninguno se reportaron daños mayores ni víctimas., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Sin embargo, debido a la profundidad a la que ocurrió, 123 kilómetros, los daños fueron limitados incluso muy cerca del epicentro cerca de la península de Cariaco, que se extiende hacia el Caribe.Por otro lado,, en el oeste de Estados Unidos que, según elfue de 6.2 grados y se originó a 10 kilómetros de profundidad y a más de 264 kilómetros al oeste de la bahía de Coos y 354 kilómetros al suroeste de Portland.Robert Sanders del USGS informó quey la policía dijo que no hubo reportes de daños ni víctimas., a las 13:03 horas a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento, donde no ameritó la activación de la alerta sísmica. Las autoridades mexicanas informaron que no se presentó ningún daño ni heridos.El epicentro se ubicó a 37 kilómetros de la costa este y a 10 kilómetros de profundidad. No se reportaron víctimas o daños. Este movimiento sería réplica de uno más muerte (6.7 grados) registrado ayer en el mismo archipiélago, en el que tampoco hubo afectaciones ni heridos.Pese a la coincidencia, como lo han señalado expertos en otras ocasiones, estos movimientos telúricos no tienen conexión entre sí.en el que “tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes”, según dijo a BBC Hernando Tavera, director del área de sismología del Instituto Geofísico de Perú (IGP), por lo que esta actividad sísmica es normal para la zona.Esto se debe a que el lecho del océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas y “el hecho de que la actividad sísmica sea intensa en el Anillo de Fuego se debe a la convergencia de éstas y su fricción, lo que hace que se acumule tensión a liberar”, señaló Tavera.En el también llamado Cinturón de Fuego del Pacífico también se encuentran más de tres cuartas partes de los volcanes activos e inactivos del mundo.En enero de este mismo año, luego de que se registraran varios sismos y actividad de volcanes en un corto tiempo en esta región, circuló en las redes la teoría de que estos sucesos estaban relacionados entre si y que podían significar que vendría un gran sismo o una gran erupción volcánica; sin embargo, los científicos refutaron por completo esta idea.La doctora Janine Krippner, vulcanóloga de Concord University en Athens, West Virginia, aseguró a la AFP que la actividad del Anillo de Fuego del Pacífico es normal, y que estos eventos no están directamente relacionados entre sí.El profesor Chris Elders, geólogo en la Curtin University in Perth, Australia, señaló a la misma agencia que, si bien los eventos tienen origen en el mismo lugar, todo es sólo coincidencia. “La región en sí misma, es un caldo de cultivo para la actividad sísmica”, apuntó