¿EN SERIO?

- Caray, en el asunto de las botas para nuestros policías, que se producen aquí en León pero que la Presidencia las compra a una comercializadora de Zacatecas, con su respectiva ganancia, la respuesta del presidente de la Cámara del Calzado, Luis Gerardo González García, es…- Luis Gerardo dice más o menos así, hay fabricantes dedicados a producir y comercializadoras que les compran para revender al Gobierno.- Si yo fabricara las botas de los policías de León, de Guanajuato y de otros estados, le agradecería a Luis Gerardo que uno de sus asesores me orientara para licitar en las compras. Así costarían menos y ganamos los ciudadanos que al final de cuentas, las pagamos.- Está de miedo que la supuesta propietaria de la comercializadora de Zacatecas que revende las botas (hechas en León) a la Presidencia Municipal, viva en una casa muy parecida a las de Villas de San Juan. Y eso que surte también al Gobierno estatal. Huele mal.Qué cuentazo el Consejo Nacional del PRI que ayer comenzó en la Ciudad de México.De Guanajuato estarán 30 priístas nombrados a modo por los jefes estatales que a la vez le rinden pleitesía a Gerardo Sánchez, ex candidato a gobernador y senador a punto de dejar el ruedo.Los consejeros nacionales van a decir que refrendan su confianza en Claudia Ruiz Massieu; que siga al frente del PRI Nacional. Para este show movilizan a más de mil tricolores de todo el país. Bueno, falta que se presenten todos, entre ellos, los 30 del terruño.Por allá estarán Bárbara Botello, Lorenzo Chávez, Édgar Castro, Celeste Fragoso, don Pepe Huerta y, por supuesto, el patrón Gerardo Sánchez.Tampoco en Guanajuato hay cambios a la vista. Gerardo colocó a la mayoría de los casi 400 consejeros estatales, y a pesar de que perdió la elección, mantiene el control del PRI.Sin decir agua va, de un día para otro, después de un pleito mayúsculo con el anterior presidente del PRI estatal, Gerardo nombró a su incondicional, Celeste Fragoso. Ella está más que agradecida con su benefactor porque le dio a cambio una diputación plurinominal.Los priístas inconformes pueden reunirse a sus espaldas, alimentar el descontento de los caídos, pero no podrán mover a Gerardo, quien supuestamente tiene el apoyo de Los Pinos.Aunque también el reinado desde los Pinos está por concluir.Aunque no se atrevieron a prohibir el uso de popotes y bolsas de plástico que tanto contaminan el suelo y el agua, los diputados locales ayer dieron un primer paso. Por lo pronto comienzan a apretar a comercios, hoteles y restaurantes.El material plástico tarda hasta 100 años en degradarse y su impacto ambiental es muy alto. Hay quien se pregunta: ¿si los políticos fueran de plástico, tardarían más en degradarse?...El Parlamento Ciudadano y el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, ambos organismos encabezados por el arquitecto Jaime Gallardo, recibieron ayer en privado al gobernador Miguel Márquez y al alcalde Héctor López. Dicen que en la reunión en el Hotel La Nueva Estancia no hubo temas “calientes”, fue más una despedida de sexenio.Márquez enlistó sus éxitos en materia económica, de salud, desarrollo social, aunque eso sí, reconoció fallas en seguridad, sin hablar de la maniobra de esconder la verdadera cifra de muertos en el estado. Ni una palabra mencionó de que el año pasado no contó casi 900 asesinatos.En su turno Héctor López Santillana insistió en la importancia de la participación de la sociedad civil organizada. Lástima, no habló de poner acelerador a la administración municipal.En la reunión también estuvieron: Rocío Naveja y René Solano, presidenta saliente y el entrante para la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León; David Herrerías, de Propuesta Cívica; los ex presidentes de la Cámara de la Industria de Curtiduría (Cicur) y de la Cámara de la Industria del Calzado (CICEG), Ricardo Gallardo y Armando Martín Dueñas, y varios presidentes de colegios de profesionistas de la ciudad.La prohibición absoluta de plásticos en comercios le toca a la poblana Isabel Ortiz, quien ya fue presentada por el próximo góber Diego Sinhue, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente (que está por crearse).