Denuncias en la Universidad de Guanajuato

s deplorable que después del movimiento “Me too” (nosotras también), que se gestó con actrices de Hollywood que denunciaban abuso y acoso sexual, continúen estas lamentables acciones hacia las mujeres. Pero es aún más vergonzoso que estos actos se susciten en una universidad y de encima no se dé seguimiento a las demandas de las víctimas. Tal parece que esta grave problemática no es de gran interés y pretende pasar desapercibida.De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia sexual son los actos que degradan o dañan el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.A decir de varios estudios, muchas mujeres que son violentadas sexualmente no saben que lo son. Están incómodas y se sienten mal, pero no acaban de percibir que eso sea una violencia o un delito. Cuesta mucho identificarlo, ponerle nombre y, sobre todo, saber qué tanto es aceptable y dónde poner límites. Detectar el acoso y hostigamiento sexual no es fácil ya que intervienen afectos, emociones y prejuicios de género que interfieren en nuestras percepciones. Este tipo de conductas se ven muchas veces como normales, como los comentarios inapropiados y maliciosos, miradas lascivas y es difícil ver que son incorrectas y que no es la víctima quien lo provoca.Las estudiantes y profesoras víctimas de acoso sexual de la Universidad de Guanajuato tuvieron que vencer temores y hacer acopio de su fuerza moral y valor para denunciar la conducta de sus acosadores. Son cerca de 17 casos documentados que señalan a varias personas del área académica y de la administrativa y que merecen atención inmediata.Además del delito de acoso sexual, se percibe una violencia institucional que según marca la ley, son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia que se susciten dentro de la institución.Este tipo de delitos dañan un aspecto muy íntimo de la persona dejando secuelas de todo tipo, especialmente sobre la seguridad en una misma y la confianza en los demás.Es necesario educar y orientar para ir cambiando la estructura educativa, sensibilizar a la población y modificar los patrones socioculturales de conducta mediante políticas y programas de educación social. Así también debe evitarse la tolerancia institucional y falta de sanción e impunidad y fomentar mecanismos de prevención, atención y sanción.