Corredor Industrial

La lechuga sigue siendo la hortaliza líder en la producción de Guanajuato, sin embargo en los más recientes seis años su crecimiento aún fue más destacado con un incremento en más del 100%.En el reporte compartido por la SDAyR, que dirige Paulo Bañuelos Rosales, explica que la producción de lechuga al comienzo de 2012 fue de 68 mil 56 toneladas; en tanto que en el 2017, la producción arrojada fue de 141 mil 783 toneladas, es decir un 108% de incremento; con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).Hasta el 31 de julio del año en curso, se ha reportado la cosecha de 74 mil 817 toneladas de lechuga, números que permiten proyectar que la producción crezca este año, en comparación con el 2017.Lo generado por Guanajuato el año pasado representó el 29% del total de lo producido en México, logrando 480 mil 808 toneladas de lechuga.Con estas cifras Guanajuato podría cubrir en su totalidad la demanda de lechuga que tuvo el mercado estadounidense el año pasado que fue de 141 mil 893 toneladas.Durante tres años, de 2013 al cierre de 2015, Guanajuato encabezó a cosecha de lechuga en México.En 2015 el estado cosechó 112 mil 922 toneladas, cifra que lo colocó por encima de Zacatecas y Puebla.La producción en el País en 2015 fue de 437 mil toneladas y la cosecha de Guanajuato representa el 25% del total nacional, mostrando que la tendencia ya comenzaba a construir lo que en la actualidad se muestra en ese 108% de aumento.Una de las compañías que más producción tiene de hortalizas en Guanajuato, es Marbran propiedad de Alfonso Valdés Cardona, que también es el encargado del sector agroalimentos de Index.Esta empresa exporta el 95% de sus productos, siendo la encargada de elaborar los productos marcas propia de cadenas de mercados como son: WalMart y HEB, en sus unidades de Estados Unidos, Canadá y Asia.En el caso de México comercializa también para cadenas de restaurantes, aunque su porcentaje es mucho menor con un 5% del cual un 3% se queda entre cadenas de restaurantes y tiendas de autoservicio.En la empresa guanajuatense que tiene más de 50 años de operación, laboran 4 mil 500 personas y esperan que la renegociación del TLCAN llegue a buen puerto, destacando su director que por ahora no ha existido afectación directa en sus relaciones comerciales con estadounidenses.“La gente sigue necesitando producto, nosotros seguimos produciendo y, ese es el mejor termómetro para identificar que no ha existido una baja en nuestras ventas”, explica quien también fuera presidente del Clúster Alimentos en Guanajuato.Una de las vertientes en donde la empresa ha buscado ganarse una oportunidad es en la producción de hortalizas orgánicas, que reconoce no es el tamaño de mercado deseado, pero es un consumidor que valora los productos premium y paga bien por ese tipo de hortalizas libres de residuos tóxicos.Cambiando de sector, hablemos de los industriales de la proveeduría, de Apimex de su titular, Daniel Tavares Romero.Mañana tendrán la presentación oficial de su segundo Congreso Apimex a realizarse del 27 al 29 de septiembre en Puerto Vallarta.Entre los invitados para compartir detalles del próximo evento -y quienes serán parte de los ponentes- estarán Heriberto Zazueta, director de Hybrid Innovation Studio y Jorge Argáez, director de ATSI, mientras que por medio de una videollamada podrán platicar con Collete Gangemi, líder de productos de consumo y vestir de Red Bull y Gemi José González, cónsul general de México en San Francisco, California.La gente de Apimex pretende reunir el próximo mes a 100 empresarios de los sectores calzado, textil, automotriz, aeroespacial y plásticos para cerrar negocios, para hablar sobre nuevas tendencias y seguir trabajando en la diversificación de sus afiliados.