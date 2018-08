Acusan cobro de hasta 195 mil pesos por espacio en mercado de Tlaxcoapan

De acuerdo con la mesa directiva de la Unión de Comerciantes Semifijos de Tlaxcoapan A.C., el alcalde, Jovani Miguel León Cruz, manifestó que una vez que se termine de construir el mercado municipal tendrán que liberar la calle Francisco I. Madero.

Sin embargo, se les pretende cobrar desde 65 mil hasta 195 mil pesos por un espacio; además de que los lugares son insuficientes para sus agremiados.

Hace un par de días, la Unión celebró una sesión extraordinaria en donde el presidente, César Abadía Martínez, y el asesor jurídico de la agrupación, Eduardo Navarro Tovar, recordaron que la sesión extraordinaria de cabildo que se inició el pasado 26 de abril, continúa abierta.





SUPUESTA INICIATIVA

En esa sesión se había incluido una supuesta iniciativa para retirar el comercio ambulante y semifijo del primer cuadro de la cabecera municipal, con un alcance de hasta 500 metros a la redonda; no obstante, la sesión se suspendió por presuntos errores en la redacción y hasta ahora no se ha retomado.

Desde ese momento, ambos actores han sostenido mesas de trabajo con los regidores, a excepción de la síndico Nohelia Hernández y la regidora Dulce Torres, a fin de conocer la supuesta iniciativa.

Incluso han solicitado la información al propio presidente municipal, pero hasta ahora no tienen elementos suficientes para emitir una opinión.

Navarro Tovar también comentó que existen diversas irregularidades en los convenios e interpretación de las reglas de operación del mercado municipal.

Sobre todo con relación a la aplicación del recurso federal y existen dudas sobre el criterio de selección de los beneficiarios, ya que aunque supuestamente el proyecto es para la Unión, solo hay 19 espacios disponibles para ellos.

Asimismo, se hizo mención de que los interesados deberán pagar entre 65 mil y 195 mil pesos por el local, mobiliario y equipo dentro del mercado municipal, y podrán acceder a una concesión de 20 años.





EL MERCADO MUNICIPAL

Durante la asamblea también se presentó Pier Jordán García Ibarra, exdirector de Desarrollo Urbano, Catastro y Tenencia de la Tierra (2012-2016), quien dijo ser el propietario del proyecto del mercado municipal e, incluso, comentó que aún acude a revisar el avance de obra.

Por ello, los asambleístas le recriminaron que el proyecto fue construido sin tomar en cuenta las necesidades reales de los comerciantes, no se les consultó sobre la ubicación del predio y ahora es el único en la zona que no tiene visibilidad.

Ya que tiene un mercado particular cerca, el cual no ha logrado las ventas que se estimaban y no se garantiza la competencia leal con los comerciantes de las plazas en fines de semana.

Explicó que el proyecto se hizo para un padrón de 54 comerciantes de la Francisco I. Madero, pero admitió que por órdenes directas de Miguel López Hernández tuvo que ser ampliado a 94, por lo que al no comprar más terreno, ahora se tiene un mercado de tres plantas, cuando la idea original era un inmueble de dos.

También comentó que en el padrón original no estaba incluida la hija de Miguel López ni Federico Zamudio Matías, exdirector de Desarrollo Económico en el periodo de López Hernández, y pese a que no son comerciantes se incluyeron en la asignación de locales junto con otros (los que la actual administración nombra beneficiarios).

Finalmente, García Ibarra manifestó que el proyecto contempla que el auditorio municipal desaparezca para convertirlo en estacionamiento. Situación que hasta el momento no ha sido aprobada por la asamblea municipal.