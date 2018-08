Quiero decir adiós cuando me siento fuerte: Fernando Alonso

El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso (McLaren), dos veces campeón mundial que dejará la categoría a partir de la próxima temporada, aseguró este jueves que preere dejar el campeonato cuando se siente "fuerte" y no cuando se sienta "poco competitivo" y "no tenga a donde ir".



"Hace un par de meses decidí que era el momento adecuado. Estoy conduciendo a un buen nivel y quiero decir adiós a este deporte cuando me siento fuerte y no cuando me sienta poco competitivo y no tenga a donde ir. Preero tomar yo la decisión, y encontrar nuevos retos que quizás la Fórmula Bélgica.



Alonso detalló que empezó a pensar en su retirada de la Fórmula Uno en la temporada pasada, pero decidió "quedarse un año más" con el cambio de fabricante de motor del equipo McLaren de la marca japonesa Honda a la francesa Renault, cuyas unidades de potencia ha utilizado esta temporada.



"Pensé que merecía la pena quedarse un año más, me gusta conducir estos coches con ruedas grandes, alta carga aerodinámica, y pensé que este año podría ser divertido", añadió. El bicampeón mundial asturiano (en 2005 y 2006, con Renault), agregó que actualmente tiene "otras prioridades" más allá de la Fórmula Uno, como el Campeonato del Mundo de Resistencia, en el que ha ganado las 24 Horas de Le Mans y las Seis Horas de Spa, así como la carrera en Silverstone, una victoria que le fue retirada porque Toyota incumplió una normativa en su monoplaza.