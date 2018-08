Futbolistas de Liga MX podrían cometer delitos fiscales por dobles contratos: especialista

En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió en un comunicado que investigará la posible evasión de impuestos por medio de dobles contratos que hay en el Futbol Mexicano.

La situación era un secreto a voces en algunos clubes, pero salió a la luz por el despido de Guillermo Vázquez como entrenador de Veracruz y la riña que tuvo con el dueño del equipo, Fidel Kuri.

Juan Antonio Aguilar Cervantes, maestro en derecho fiscal y socio fundador de la firma ACPM; comentó en entrevista con AM Hidalgo la importancia de que equipos, jugadores y entrenadores, reciban ayuda profesional, pues de lo contrario pagarían altas multas o, incluso, podrían terminar en la cárcel.

Respecto a las medidas que tomará el Sistema de Atención Tributaria (SAT) ante la situación, el también catedrático de la Universidad Panamericana, afirmó que están en proceso de investigación para detectar posibles delitos fiscales.

"El SAT tiene un papel fundamental en el tema, tomando en consideración las noticias de los dobles contratos. Los jugadores tienen ingresos de un contrato no registrado ante la Federación, pero celebrado entre clubes y jugadores. El futbolista tiene estos ingresos y no los está declarando. Al no declarar, podría incurrir en delito fiscal”, comentó.



“Tenemos la problemática de cuál es la estrategia que están utilizando las personas morales para emitir estos flujos. Puede ser que sea legal, pero si no es así, dicha estrategia puede ser revisada y sancionada", dijo Aguilar Cervantes.

Finalmente, reconoció que una buena asesoría podría evitar que jugadores, entrenadores y equipos reciban multas o sean acusados por cometer delitos fiscales. Señaló que dos de los mejores futbolistas del mundo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tuvieron problemas con el fisco y estuvieron cerca de ir a prisión.

"La recomendación es actuar de manera preventiva. Asesorarse de un abogado fiscalista y de un contador para que revisen la estrategia implementada y, de ser necesario, tener una autocorrección. Hay que revisar su situación fiscal, librar la multa y evitar una posible falta", concluyó.