GP de Gran Bretaña 2018: horario y dónde ver la carrera de MotoGP en Silverstone

Agosto no da tregua a los pilotos de MotoGP, que en esta ocasión llegan a uno de sus circuitos más complicados, el de Silverstone. Tras competir primero en la República Checa y en Austria hace dos semanas, el Gran Premio de Gran Bretaña 2018 se disputa este fin de semana con Marc Márquez (Honda) como líder de la tabla con 201 puntos, seguido de Valentino Rossi (Yamaha) con 142 y de Jorge Lorenzo y su Ducati con 130.

Precisamente los dos españoles protagonizaban en el Red Bull Ring austríaco una de las carreras más emocionantes de la temporada: un duelo entre Márquez y Lorenzo repleto de adelantamientos que ha dejado a los seguidores del Mundial de motos con ganas de más y que terminó con el mallorquín a 71 puntos del catalán.

Hey team, when will we arrive to Silverstone? #JL99 #BritishGP pic.twitter.com/Hhzm3Rq8d0