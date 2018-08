Tigres venció sin problemas a Veracruz

Tigres de la UNAL impuso su condición de favorito sobre Tiburones Rojos del Veracruz y terminó por derrotarlo 4-0 en el partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol. Los goles del encuentro efectuado en el estadio Universitario fueron conseguidos por Javier Aquino a los 21 minutos, el francés André-Pierre Gignac a los 51 y 81 y el chileno Eduardo Vargas a los 90. Con este resultado, los de Nuevo León llegaron a nueve puntos y el conjunto veracruzano se quedó en cuatro.



Los de casa generaron la primera llegada de peligro a los dos minutos, cuando el defensa Hugo Ayala remató de cabeza en un tiro de esquina, pero el portero Pedro Gallese estuvo atento para mandar por encima del larguero. Después de ello, los visitantes se pararon bien en el terreno de juego y lograron contener los embates del local, que insistió en ponerse al frente, pero simplemente no lo conseguía.



Sin embargo, no cesó el ataque del antrión y ello le rindió frutos a los 21 minutos, cuando el francés André-Pierre Gignac tiró y la pelota le quedó a Javier Aquino en el área, quien no perdonó y puso el 1-0. Los embates de Tigres no disminuyeron y el argentino Lucas Zelarayán tuvo otra con un potente disparo de media distancia, pero otra vez el cancerbero de los Tiburones Rojos evitó la caída de su marco.



Veracruz generó una llegada de real peligro ante la portería del argentino Nahuel Guzmán, por lo que se fueron al descanso con el marcador a favor de los dirigidos por el técnico brasileño Ricardo Ferretti. Para la parte complementaria, los de la UANL tuvieron de nueva cuenta mayor posesión del esférico ante un contrincante que sólo buscaba contener los embates. A los 51 minutos, Javier Aquino apareció en el área para dar pase retrasado a Gignac, quien no desaprovechó y con potente tiro envió a las redes para poner el 2-0 en la pizarra.



Las llegadas por los costados no cesaban por parte de Tigres, pero los centros no eran conectados en el área y así se esfumaban las posibilidades de incrementar la diferencia. Tigres no bajó los brazos y a los 81 minutos Gignac logró su segundo gol del encuentro al rematar de tijera un centro del colombiano Julián Quiñones, enviado desde el lado derecho y con ello se dio el 3-0. Por si fuera poco, a los 90 el chileno Eduardo Vargas se encargó de poner el 4-0 y así se concretó la goleada de 4-0 de los "felinos" sobre Tiburones Rojos.