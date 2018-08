Lis Vega presume sus curvas, comparte foto desnuda

Lis Vega no pierde la oportunidad de lucir su figura, la actriz y bailarina cubana compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se muestra en sostén y presume de su abdomen plano.

Acompañó dicho video con una reflexión:

"Para crecer hay que arriesgarse, el que no esté dispuesto arriesgarlo todo, no está dispuesto a ganar nada, aprender a desprenderte de cosas, sentimientos, momentos, planes, personas te hace libre, libérate de cualquier atadura que no te deja respirar ni avanzar hacía lo más anhelado para ti y tú alma".



La cantante y actriz de 40 años también compartió una instantánea desnuda de cuando posó para la revista "Playboy".