Es oficial: la entrañable serie estadounidense sobre un grupo de "nerds" y su vecina que aspira a ser actriz llegará a su fin en 2019.

"Estaremos siempre agradecidos a nuestros seguidores por el apoyo a The Big Bang Theory", dijeron las compañías audiovisuales Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions y CBS.

"Nosotros, junto al reparto, los guionistas y el equipo, estamos extremadamente agradecidos del éxito de la serie y aspiramos ofrecer una temporada final y un último capítulo que lleve a The Big Bang Theory a un épico y creativo fin".

The Big Bang Theory terminará así con 279 episodios, lo que la convierte en la comedia con público en directo más longeva de la historia de la televisión.

Como modo de despedida a Sheldon, Leonard, Penny y compañía, aquí te contamos 5 datos que quizás no sabías sobre la exitosa serie.

1. Un millón de dólares por episodio

La serie impulsó las carreras de los intérpretes Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj) y, especialmente, Jim Parsons, cuya interpretación del excéntrico Sheldon Cooper le valió un Globo de Oro y cuatro premios Emmy.

En 2016, el reparto principal ganaba aproximadamente 1 millón de dólares por episodio.

Pero según informó la revista Variety en 2017, los cinco protagonistas iniciales aceptaron rebajas en su sueldo para aumentar el salario de Mayim Bialik (Amy) y Melissa Rauch (Bernadette).

Amy y Bernadette comenzaron la serie como parte del elenco secundario, antes de convertirse en personajes esenciales para el show.

Según la revista Entertainment Weekly, los elevados salarios de los actores y los muchos años de rodaje (el primer episodio se lanzó en 2007) convirtieron a Big Bang Theory en uno de los programas más caros de producir en televisión.

La serie llegará a su n tras su 12ª temporada.



2. La ciencia es de verdad

Todos los datos sobre ciencia que ves en The Big Bang Theory son reales.

El profesor de física Dr. David Saltzberg lleva trabajando como asesor cientíco en la serie desde 2007.

El consultor es responsable de que toda la información cientíca sea correcta, incluyendo los chistes sobre física de Sheldon y los experimentos que los cientícos llevan a cabo en la serie.

Pero el Dr. David Saltzberg no es el único que sabe de ciencia en el set.

Mayim Bialik, la actriz que da vida a la neurobióloga Amy Farrah Fowler, tiene también un PHD en neurociencia.

La actriz también ha ayudado a los guionistas a comprobar que toda la información sobre ciencia y biología es correcta.

3. "Bazinga" es ahora una especie de abeja

No, no es broma: la palabra favorita de Sheldon Cooper, "Bazinga", es también una especie de abeja.

Sheldon utiliza esta expresión a menudo, sobre todo cuando cuenta un chiste o hace una broma a uno de sus compañeros.

La palabra fue inmortalizada por un grupo de cientícos brasileños para denominar a una especie de abeja brasileña de orquídeas: Euglossa bazinga.

El biólogo brasileño André Nemesio arma que es un homenaje al "inteligente, gracioso y 'nerd' Sheldon Cooper", porque la abeja había conseguido engañar a los cientícos durante un tiempo debido a su similitud con otras especies.

4. Sheldon no es realmente un "nerd"

5. Una canción de cuna casi les lleva a los juzgados

Puede que esto resulte un shock para los fans, pero el actor que da vida al rey de los "nerds" es muy distinto en la vida real.Jim Parsons confesó en una entrevista a la revista Time que nunca vio Star Trek ni la serie británica Doctor Who.Simon Helberg, o Howard en la serie, también confesó que no le gustan ni Star Trek ni los libros de cómic.Al que sí le gustan los cómics es a Kunal Nayyar, el actor que da vida a Raj. En una entrevista con CNN armó ser fan incondicional de los cómics y de las películas de Star Wars.Johnny Galecki, el actor que interpreta a Leonard, también es fan de Star Wars, pero al igual que su compañero de piso en la cción tampoco es muy acionado a Star Trek.Jim Parsons interpreta al excéntrico Sheldon Cooper"El dulce gatito parece una bola de piel. Bonito gatito, duerme gatito, bien bien bien".Si eres fan incondicional de la serie es imposible que no conozcas la canción de cuna que Sheldon Cooper exige que Penny cante cada vez que se pone enfermo.Sin embargo, esta broma pudo haberles salido muy cara.La poetisa Edith Newlin escribió la canción en 1937. Según las hijas de la autora, estas palabras fueron utilizadas sin permiso por los guionistas de la serie y en 2015 presentaron una denuncia por violación de copyright.Afortunadamente para los productores, la demanda no prosperó y no llegó a los juzgados.