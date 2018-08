The Risin' Sun reafirma en León que 'el rock no está muerto'

el rock no está muerto,

blues, R&B, jazz y rock n’ roll

tendencia psicodélica

Desentis, Pony y Alexx Weber

Concert Tours,

Bruno Mars, Phill Collins, Mac DeMarco, Depeche Mode, Festival Vive Latino

The Risin' Sun

The Doors, Cream, Jimi Hendrix, The Who, Black Sabbath, Janis Joplin, The Stooges

Patio Tau

Cascabel, Cabizbajo, Buena Tarde, Biocycle, Los Parabólicos, Los Primitivos Surf y el Dj español Rootian.

Techno, Electro, Dark Disco

150 pesos

Niño Árbol

Conoce un poco de la banda The Risin' Sun:

Tres jóvenes mexicanos demuestran con su estilo queellos son The Risin' Sun.The Risin' Sun durante una gira que presentaron el año pasado en México./ Foto: EspecialSu interpretación en inglés y su mezcla delos cataloga como una de esas bandas que regresan el tiempo con tan solo escucharlos, pues su sonido está muy cerca de laque prevaleció en los 70.conforman a la banda que nació hace nueve años y que este sábado 25 de agosto se presentará en la ciudad, para amenizar el séptimo aniversario dela agencia turística que ha llevado a miles de leoneses a los mejores conciertos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrrey, entre otras ciudades.En febrero, Concert Tours llevó a estas chicas al concierto de Bruno Mars./ Foto: FacebookTan sólo este año, hicieron posible ver a grandes artistas y bandas como:, The Killers, Jamiroquai, Festival Pal' Norte, Katy Perry, Scorpions, Maroon 5 y Harry Styles.Katy Perry durante su show en Guadalajara en mayo de este año./ Foto: Agencia ReformaAsí que la presentación de, con un repaso por sus discos “Think For Yourself”, “Girl of a Thousand Hearts” y “Plastic Journey”, será un agasajo y al mismo tiempo una especie de homenaje a bandas clásicas como, entre otras.La banda The Doors tuvo su apogeo entre 1965 y 1973./ Foto: EspecialLa celebración será en el, ubicado sobre Pedro Moreno #525 a partir de las 4 de la tarde, pero no solamente The Risin' Sun inundará con su psicodelia, también tocaránDesde Córdoba, Luis Cobos Palenzuela, el nombre de este dj, brindará su estilo ecléctico que mezclay sonidos folclóricos.Dj Rootian viene de Córdoba España para poner a bailar./ Foto: EspecialEl costo para esta fiesta es de(100 boletos disponibles) y se pueden conseguir en: Concert Tours y Psycodelic Shop.También habrá un after en el que animará, cuyo costo es de 100 pesos si ya traes tu pulsera del aniversario.Niño Árbol es el proyecto musical de Kevin Mártinez Rodríguez./ Foto: Facebook