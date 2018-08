5 razones para no perderte la Semana Nacional del Emprendedor 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Semana Nacional del Emprendedor 2018 es un espacio en el que se congregan emprendedores, empresarios, inversionistas, innovadores y estudiantes para dialogar sobre las herramientas y las soluciones para poner en marcha negocios o hacerlos crecer. Estas son las 5 razones por las qué si estás en este sector, no puedes perdértela.En el 2017, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE) se contabilizó una participación de 23 mil asistentes a las conferencias magistrales y especiales. Entre los ponentes estuvieron: Macario Schettino, Jorge Vergara, Ricardo Salinas Pliego, Luis García y Christian Martinolli, entre otros ponentes destacados del ámbito internacional. Aunque para este año aun no está el calendario de conferensistas, es muy probable que la edición esté plagada de ponentes de alta calidad.Laes un evento totalmente gratuito, es más existe la opción de llegar al lugar del evento en transporte público sin costo alguno. Los talleres no son la excepción.La SE afirmó que en su pasada edición más de 102 mil emprendedores fueron capacitados en sus conferencias y talleres que se impartieron durante el evento.Desde hace un par de años, la Semana Nacional del Emprendedor es también un foro para la exposición y venta dentro de lo que se ha denominado “Mercado Emprendedor”, con productos que son elaborados en todo el país, así como el área Food Trucks que muestra esta opción de negocios a través de la venta de alimentos.Este evento es el más importante en su tipo en toda la República Mexicana. No solo es la oportunidad de hacer redes de negocio con otros emprendedores, y conocer de primera mano los casos de éxito, también te da la oportunidad de entrar en contacto con actores y aliados del sistema emprendedor, como fue el año pasado, en la que participaron Google, Facebook, Go Daddy, entre otros.Por primera vez se realizará “La Jaula de los Drones” con competencias y actividades de educación con talleres de armado y vuelo de drones, edición de video aéreo, impresión 3D, reciclado, satélites CANSAT, emprendimiento, modelos de negocios. Además del “NAO Challenge” una competencia basada en la programación de un robot humanoide capaz de realizar una actividad de la vida diaria.Podrás además empaparte sobre las tecnologías emergentes que están surgiendo, para adaptarlas a tu negocio y recibir asesoría y capacitación.Este año, la Semana Nacional del Emprendedor 2018 se realizará del 10 al 14 de septiembre bajo el lema “México Emprende contigo”, en su tradicional sede el Centro CitiBanamex. Puedes desde ahora realizar tu registro para no quedarte fuera.