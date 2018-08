Irapuato continúa gestionando proceso jurídico por tala de árboles en Gómez Morín

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Municipio de Irapuato continuará gestionando en el proceso jurisdicional acerca del amparo que el niño irapuatense ganó luego de interponer una denuncia por la tala de árboles sobre el bulevar Gómez Morín, proceso que hasta el momento se reserva la información ya que se encuentra en sui iuris ya que esta resolución no ha sido definida.“El recurso se le dará, mismo que ya se presentó y aunque por ser un tema jurisdiccional que por ahora se encuentra subjuris se reserva la información que ha venido circulando, ya que es importante dejar en claro que esta resolución no es definitiva”.El Secretario del Ayuntamiento dijo que se agotarán todos los medios de defensa en virtud de que se comparte el criterio de la juez.Por otro lado, González Navarro dijo que dejará en claro que no se puede ver esta resolución al final, ya que solamente se anula un dictamen y establece de cierta manera los requisitos que se debe de reunir, dejando en claro que no se puede hablar de ganadores definitivos, ya que se parte de una sentencia que no es definitiva.A varios meses de presentarse esta situación donde un niño irapuatense intervino para que ya no se siguieran talando más árboles sobre el bulevar Gómez Morín, donde precisamente el entonces alcalde Ricardo Ortiz tuvo una disputa con un grupo de ambientalistas de este municipio, quienes presentaron varios amparos, sin tener éxito, fue el niño irapuatense quien interpuso una denuncia por tal situación y este prospero ante el juez.Fue hace un mes cuando se otorgó este amparo al niño irapuatense, quien con ayuda de su madre y de sus abogados se logra este amparo para que ni ninguna autoridad siga talando árboles.El apoyo de varios vecinos del bulevar Gómez Morín apoyaron la denuncia del niño irapuatenses, donde hace unos días se plantaron nuevamente algunos árboles.