La vasectomía sin bisturí, aquí te resolvemos algunas de tus dudas

“El tema de la vasectomía es un programa prioritario donde se busca que la mayoría de los hombres conozcan que esta cirugía ya es un proyecto de planificación familiar permanente no reversible, y donde ellos pueden aportar su parte de responsabilidad al rol de la paternidad”,comentó Martínez Zaragoza.



“Los hombres que más optan para realizarse esta cirugía son hombres jóvenes que van desde los 35 a 40 años de edad, ya personas un poco más mayores son de ideas más arraigadas y es por ello que se busca hacer conciencia en el sexo masculino para que conozcan de cerca este procedimiento como es la vasectomía”, comentó el doctor Martínez Zaragoza.

, habló de la cirugía sin bisturí para realizar la vasectomía a los hombres, ya que hoy en día no existe esa conciencia en el sexo masculino.Aunque la mayoría de los métodos anticonceptivos están diseñados para la mujer, el hombre también debe hacer conciencia de que no soló es responsabilidad de la mujer.En la actualidad de diez hombres cuatro acuden a realizarse este tipo de cirugías, aún existen muchas ideas y tabús sobre que la vasectomía es malo o bien que tal vez su desempeño sexual como hombre va a diminuir y cuando la realidad es completamente diferente, refirió el doctor.Los hombres pueden pedir mayor información en los diferentes CAISES, uno de ellos es el CAISES Colón, donde se les brinda información gratuita y las cirugías se realizan los días viernes sin cita previa, los exámenes no son muy especializados unicamente se requiere realizar una valoración médica general y si es apto se agenda la cita,El médico Obstetricia, Juan Carlos Martínez, comentó que este tipo de cirugía sin bisturí son ambulatorias y muy prácticas; ya que el proceso de la cirugía vasectomía sin bisturí no se requiere de hacer alguna incisión, todo se realiza con una pinza especial donde se tiene que realizar un pequeño orificio aproximadamente de medio a un centímetro de diámetro y de esta manera se extraen los conductos y se cortan y se amarran de cada extremo para que no se vuelvan a unir y sobre la incisión que se realizó y se coloca un vendolete y a los ocho días se requiere que se vuelva a realizar un chequeo para ver como esta evolucionando.Sí el paciente es hiper tenso o diabético, solo es necesario saber que lleve bien un control de sus medicamentos y de esta manera puede ser apto para la cirugía de vasectomía, rasurar la parte del escroto y solo tener un desayuno ligero.Por su parte la médico de Planificación Familiar, Viviana Márquez Martínez, dijo que hoy en día se siguen impartiendo campaña en los diferentes CAISES de todo el estado para difundir el proceso de la Vasectomía y con ello lograr que más hombres hagan conciencia de su persona ante la sociedad.De igual manera se está llevando a las escuelas públicas como secundarias y preparatorias estos programas para que los adolescentes y jóvenes conozcan lo que es la vasectomía, concluyó.