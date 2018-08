Morena impugnará asignación de plurinominales; PAN y PRD, ‘en veremos’

A 24 horas que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo asignó las 12 diputaciones locales de representación proporcional, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirmó que recurrirá a los tribunales para controvertir el acuerdo.

Lo anterior, a petición de los ciudadanos que fueron postulados en la lista A de candidatos a diputados de representación proporcional de Morena, de las fórmulas uno, dos y cuatro, representadas por Natalia García Rivera, Nahúm Villeda Fuentes y Armando Filo Arizmendo, respectivamente.

Así lo informó Omar Martínez Escamilla, representante electoral de Morena, quien dijo “estar consciente” que el partido no tiene posibilidad de acceder a diputados de representación proporcional, ya que superó el 8 por ciento establecido de sobrerrepresentación, luego que ganaron 17 de las 18 diputaciones de mayoría relativa.

“Estoy consciente que el partido Morena sobrepasa el porcentaje que establece una sobrerrepresentación. Sin embargo, a petición de los compañeros que fueron incluidos en la lista, pues se promoverá un juicio de revisión constitucional ante la Sala de Toluca del Tribunal Electoral Federal”, dijo.

PAN BUSCARÍA UN DIPUTADO MÁS

Por otro lado, Leoncio Simón Mota, representante electoral del PAN en el estado, indicó que el área jurídica del partido analiza el acuerdo de asignación de diputados plurinominales.

“Lo estamos valorando para ver si impugnamos o no. Si vemos que existen elementos fehacientes, lo vamos a hacer, pues buscamos que se asigne un diputado plurinominal más al PAN”, dijo en entrevista.

El argumento que podría utilizar el PAN para controvertir la asignación de los 12 diputados de representación proporcional es que, con base en sus cuentas, en el principio técnico de cociente de distribución, establecido en los artículos 207, 208 y 209 del Código Electoral de Hidalgo, le corresponde un diputado más, derivado del “Resto Mayor”.

Bajo ese escenario, dijo, entraría Gabino Hernández Vite o Santiago Hernández Cerón, excandidatos de San Felipe Orizatlán y Huichapan, respectivamente, quienes obtuvieron más votos en la pasada contienda electoral.

AUN CON IMPGNACIÓN, PRD SE QUEDARÍA CON UN DIPUTADO

Finalmente, Héctor Chávez Ruiz, presidente del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) señaló que valora si se impugna el acuerdo, bajo el argumento que a Nueva Alianza y Encuentro Social (PES) no les corresponden diputados plurinominales, ya que a nivel nacional perderían el registro.



Sin embargo, dijo estar consciente que este argumento no les brindaría otro diputado, ya que apenas superaron 3 por ciento de la votación; no obstante, agregó que buscan sentar un precedente.