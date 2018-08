Mujer le advierte que cuide a su hijo y después intentan arrebatárselo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Purísima del Rincón, una mujer reportó que el conductor de una motocicleta intentó arrebatarle a su pequeño al salir de consulta del Hospital Comunitario local.dijo un familiar de la víctima.De acuerdo a la afectada, la mañana del martes acudió a las instalaciones del Hospital, ubicado en el bulevarpara realizarse unos estudios.Dijo que antes de salir de la unidad médica, una mujer que describe de tez morena, estatura baja, pelo rojo deslavado, y que llevaba un pans rojo, le dijo, a lo que no le tomó importancia.Más tarde, alrededor del medio día, María del Carmen, acompañada de su pequeño menor a un año, salió del Hospital, cruzó el bulevar y frente a un terreno baldío fue alcanzada por un hombre que conducía una motocicleta amarilla.La afectada señaló que el hombre al intentar arrebatarle a su pequeño la acorraló contra la malla, y entre los forcejeos por quitárselo la rasguñó, por lo que comenzó a gritar para que la ayudaran.Situación que dijo aprovechó para escapar y pedir ayuda a los elementos de seguridad del mismo hospital y luego reportó a Seguridad Pública, mismos que a su arribo implementaron un operativo de búsqueda para dar con lo presunto ladrón.Autoridades municipales señalaron que no se tenía conocimiento de los hechos, ya que no existe la denuncia, aunque se indicó se establecerán medidas de seguridad en la zona, además exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de situaciones.