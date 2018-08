Ricardo Ortiz alcalde electo de Irapuato pide sacar a militantes panistas 'sinvergüenzas'

“Aquí hubo mucha gente que a final de cuentas enseñan luego luego el cobre, gente que se metió simplemente para ver que agarraban, gente que en las buenas del partido ahí los tienes y cuando no les toca se van a otro, o chaquetean”, refirió.



“Me parece que nunca vieron el partido como la posibilidad de servir sino de servirse, creo que ellos mismos si tuvieran tantita vergüenza debieron haber presentado la renuncia ”.

quien indicó que las autoridades deben ser estrictas en sancionar y hasta considerar la expulsión de algunos.Lo anterior, después de que el Secretario General del PAN a nivel estatal Alfonso Ruiz Chico señalara que se realiza un proceso de investigación y sanción a 100 militantes “traidores”, cuestión que fue aplaudida por el Alcalde electo.Ortiz Gutiérrez dijo que en Irapuato detectaron por lo menos a 10 militantes que realizaron acciones en contra del partido, no cumplieron sus funciones, impugnaron procesos y que fueron captados en fotografías con candidatos de otros partidos políticos, casos que serán puestos a consideración del Comité Directivo Estatal.El Alcalde electo arremetió en contra del actual Presidente del Comité Directivo Municipal, Alejandro Sánchez García, quien asegura quedó a deber durante el proceso electoral pues no hizo absolutamente nada en favor del partido.Agregó que desconoce si el ex Presidente Municipal Sixto Zetina Soto está dentro de los militantes que serán señalados y enjuiciados por el partido.