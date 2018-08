Sindicato no aceptará pago de nómina en tarjeta, luego del asesinato de Olayet

Percy Leonardo Espinosa Bustamante, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), responsabilizó a la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán por el deceso de Olayet Cabrera Carranco; y agregó que la presunta responsable del homicidio tendrá un permiso sin goce de salario hasta que el juez dicte una sentencia.

En sesión extraordinaria que se efectuó en la pérgola del Parque Hidalgo, el líder sindical, en conjunto con los agremiados del SUTSMP, también decidieron que no aceptarán el pago de su nómina por transferencia, como ofrece el ayuntamiento.

Lo anterior, al argumentar que los bancos cobran manejo de cuenta y ofrecen créditos innecesarios.

Asimismo, Espinosa Bustamante pidió que la alcaldía no lo culpe por la desaparición de la exfuncionaria municipal.

“Que le quede bien claro a la señora presidenta (Yolanda Tellería) que la responsabilidad de lo sucedido a la compañera Olayet es de ella, sus secretarios y en general su nefasta administración que no tiene nada positiva”, argumentó.

NO ACEPTARÁN NÓMINA EN TARJETA

Percy Espinosa dijo que los sindicalizados requieren su pago en efectivo, por lo que pidió a la alcaldesa “que deje de perder elementos en otras cosas que son primordiales (…) y que utilice a los cuerpos de protección como Cometra”.

Dicha empresa de custodia de valores, subrayó, debería de utilizarse para trasladar el dinero y que los trabajadores no cobren en inmuebles como Fomento Económico o Desarrollo Social.

El líder sindical también pidió que en los días de pago se implemente un protocolo en la Casa Rule “que consistiría en tener elementos (de seguridad) distribuidos estratégicamente”.

AYUNTAMIENTO QUIERE CULPARME: PERCY

El secretario del SUTSMP señaló que las autoridades municipales pretenden culparlo por el deceso de la exfuncionaria de la Tesorería de Pachuca, quien desapareció el 29 de junio mientras transportaba la nómina de los trabajadores sindicalizados.

“Irresponsablemente pretenden culparme de algo en lo que yo no tengo ni participación, ya dije, yo no soy presidente, yo no soy tesorero y yo no soy secretario de Seguridad Pública”.

Asimismo, calificó como “una torpeza” que una persona haya acudido “sola a recoger dinero”, ya que, puntualizó, eso refleja que las autoridades “no tienen conciencia, que no les importa la vida de las personas y mucho menos de sus familiares”.

El líder sindical agregó que los protocolos de seguridad a los que se refiere la alcaldía “no existen”.

PERMISO SIN GOCE DE SUELDO PARA PRESUNTA RESPONSABLE DE MUERTE DE OLAYET

Percy Espinosa indicó que la tarde de este jueves ingresó un permiso para que la presunta responsable de la muerte de Olayet no pierda su empleo.

“Yo tengo que velar por los derechos de L.H.H., le meto permisos económicos, un permiso sin goce de salario y es todo lo que puedo hacer, yo no puedo inmiscuirme en su juicio”.

Los permisos que otorgó el SUTSMP serían retirados hasta que el juez dicte su sentencia; esto, al argumentar que “nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario”.

El pasado martes 21 de agosto, una trabajadora sindicalizada del ayuntamiento fue puesta a disposición de la autoridad por los delitos de homicidio calificado y robo en agravio del ayuntamiento.