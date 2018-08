Asesinan a ex alcalde de Valerio Trujano, Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax.- Gualberto Herminio Rosas Lastra, ex presidente de Valerio Trujano, municipio de la región Cañada del estado de Oaxaca, fue asesinado la noche del miércoles con disparos de arma de fuego.



La víctima, que fungió como edil surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo 2014-2016, fue ultimado en la puerta de su domicilio, en el centro de la población. Policías municipales arribaron al lugar pero no lograron ninguna detención; personal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo y la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente.



En la reciente contienda electoral, Rosas Lastra había sido propuesto como integrante del Cabildo por parte del Partido Verde Ecologista de México, a través de la coalición “Todos somos Oaxaca”.



Durante su gestión fue acusado de fraude a la gasolinera comunitaria de la localidad Los Obos, Cuicatlán, que administró durante ocho años y nalmente cerró. Asimismo, enfrentó diversas protestas de la comunidad, lo que le obligó a despachar en un domicilio particular la mayor parte de su trienio.

