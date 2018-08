Los aliados y los enemigos de Elba Esther Gordillo

Con la reciente reaparición en la vida pública de Elba Esther Gordillo, te recordamos a algunos de los actores políticos con los que ha mantenido buenas relaciones y algunos con los que no tanto.

ALIADOS

Jorge Castañeda: El ex canciller mantiene desde hace 25 años una estrecha relación con la maestra Gordillo y con el pasar de los años esta amistad no se ha debilitado, pues incluso durante el arresto domiciliario de Gordillo, Castañeda fue de los personajes que más la fecuentraba. Marcelo Ebrard: El comienzo de su relación se dio durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther se había hecho del control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el apoyo del ex presidente y Ebrard Casaubón trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recientemente el próximo canciller, comentó sobre la liberación de la ex lideresa del SNTE: “habla mal de las autoridades, ya que no pudieron probar las acusaciones en su contra” brindándole su apoyo, ahora que regresa a la escena política mexicana.

Esteban Moctezuma: Es otro integrante del próximo gobierno que ha mantenido su buena relación con Gordillo. Rafael Moreno Valle: Durante su paso como diputado, senador y gobernador de Puebla, Moreno Valle es de los políticos más cercanos a la maestra.

ENEMIGOS

Miguel Ángel Yunes: Su relación está totalmente rota. Antes de llamar "alacrán" al gobernador de Veracruz, su vínculo era diferente, a tal grado que incluso ayudó a Yunes para convertirse en director general del ISSSTE, durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2011 Yunes acusó a Gordillo de haberle pedido 20 millones de pesos mensuales para el partido Nueva Alianza.

Juan Díaz de la Torre: Ahora es el dirigente del SNTE, anteriormente formaba parte del grupo más cercano de Elba Esther Gordillo. Después del encarcelamiento de la ex líder sindical, Díaz colaboró con el equipo del presidente Peña Nieto para la implementación de la reforma educativa.

Luis Castro: El presidente del partido político Nueva Alianza, tomó posesión como dirigente del aparato político en 2011, junto a Mónica Arriola Gordillo (hija de Elba Esther Gordillo) como secretaria general, esto hacía de Castro uno de los personajes de más conanza de la maestra. Actualmente se le acusa de haber pactado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, no solo en la implementación de la reforma educativa, sino también en el proceso de encarcelamiento de la misma Elba Esther.

Roberto Madrazo: Cuando el ex candidato a la presidencia por el PRI en 2006 era diputado al mismo tiempo que Gordillo, se enfrascaron en una disputa que terminó dando como resultado la expulsión de la maestra del partido.

Josena Vázquez Mota: Durante su ejercicio como secretaria de educación pública, mantuvieron varios enfrentamientos sobre el curso que debía seguir la educación nacional. Incluso, se le adjudicó a la ex líder de los maestros el haber contratado anuncios panorámicos en todo el país con la leyenda: “Josena, gracias por participar”, con el objeto de anticipar la derrota de la entonces abanderada panista.