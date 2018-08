Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Coca-Colaa inicios de los años 60 con la ayuda de Vicente Fox, el ex presidente de México, quien inició su carrera comoEl refresco se ha convertido en una, incluso en política y religión, en algunas regiones del país.En un podcast de Business Insider, Fox explicó cómo pasó sus días trabajando y ascendiendo en Coca-Cola desde 1965,, que no siemre fue una parte tan grande de la cultura mexicana.La compañía llevaba décadas en México, gracias a eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de 1970, que patrocinó.El producto se volvió tan popular después de eso, que. A pesar de su intento, fue un testimonio de qué tan cercana se volvió la relación entre Coca-Cola y la política mexicana.Hoy en día, la bebida es unaAquí te presentamos paso a paso qué hizo el ex presidente para impulsar el desarrollo y la popularidad del refresco, en especial durante su sexenio, entre 2000 y 2006.La historia comienza en la década de 1960. En ese entonces, Fox trabajaba para Coca-Cola como vendedor, entregando refrescos a empresas locales. Fox dijo que incentivaría a las empresas locales a convertirse en exclusivas de Coca-Cola, en lugar de Pepsi.En 1971, una icónica campaña publicitaria de Coca-Cola se hizo popular en México. En 1968, Coca-Cola patrocinó los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México y dos años más tarde, la Copa del Mundo. El marketing de Coca-Cola estaba en todas partes en México.Después de 10 años, la participación de mercado estaba del lado de Coca-Cola. Entonces Fox fue ascendido.Fox estaba enojado por la forma en que el gobierno estaba en contra de las compañías grandes, pero estaba consciente que moverse entre las filas de Coca-Cola significaba lidiar con la política.Un día, Fox dijo que lo llamaron a la casa presidencial. El entonces presidente Luis Echeverría quería la receta de Coca-Cola y nacionalizarla, así como sus embotelladoras.Para distraer al presidente de su demanda de la fórmula, Fox dijo que él y su equipo decidieron presumir la nueva granja de Coca-Cola. Pudieron distraer exitosamente a Echeverría de tratar de obtener la fórmula.Poco después, Fox se convirtió en presidente de Coca-Cola México. Pero él no estaba satisfecho en el puesto. En 1979, regresó a su granja familiar.Varias décadas más tarde, decidió trabajar para el público en su lugar. En 2000, ganó la presidencia mexicana.Fox dijo que algunas de sus primeras donaciones mientras dirigía su campaña provenían de Coca-Cola. A pesar de que la presidencia de Fox decepcionó a muchos mexicanos, el negocio de Coca-Cola creció mientras él estaba en el cargo.Parte de por qué Coca-Cola estaba creciendo tan explosivamente en México alrededor de la época de la presidencia de Fox se debe al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México se unió al TLCAN en 1994, y se hizo mucho más barato y más accesible comprar Coca-Cola en México.En algunas partes de México, era más barato y más fácil encontrar Coca-Cola que agua potable. Muchas comunidades desnutridas necesitaban las calorías, por lo que comenzaron a beber más Coca-Cola.Hay algunos lugares donde se usa en ceremonias religiosas, como en la "Iglesia de Coca-Cola", en Chiapas. Realmente es la Iglesia de San Juan, pero eso no es lo que la mayoría de la gente llama. Hace algunas décadas, los líderes religiosos reemplazaron un alcohol tradicional por Coca-Cola. Lo usan para una variedad de cosas como la decoración y la curación, y lo beben en ceremonias.Pero hubo un inconveniente en el repentino aumento de popularidad del refresco: la tasa de diabetes se duplicó en México entre 2000 y 2007.