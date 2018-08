Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Donald Trump comienza a defenderse por unEl presidente de Estados Unidos afirmó que si fuera enjuiciado,Esta mañana, en el programa Fox and Friends, Trump fue entrevistado por la presentadora Ainsley Earhardt, quien le preguntó sobretras las declaraciones de, dijo.El fiscal especialy a su campaña para determinardurante las elecciones presidenciales de 2016.Luego de que, entre ellos evasión de impuestos, fraude bancario, violaciones de financiamiento de campaña y sobornos a mujeres que tuvieron relaciones sexuales con Trump, la plática se centró en lasSobre los pagos a la estrella pornográficay a la ex playmate, Trump se defendió al decir que el dinero no salió de su campaña y que él de enteró del pago después de que Cohen lo hizo., dijo Trump., continuó el presidente. "Y no salieron de la campaña, y eso es importante…ni siquiera es una violación de campaña".Cuando Earhardt le preguntó si era cierto que él le ordenó a Cohen hacer los pagos, Trump respondió:, en una breve charla con la prensa a bordo del Air Force One,Una grabación revelada por Cohen recientemente