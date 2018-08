#CHVNoticias | Esta fue una de las entrevistas que la ex esposa de Nibaldo Villegas dio a CHV, cuando el profesor aún se encontraba desaparecido. https://t.co/qVxvSiA2Qx pic.twitter.com/nZSkhE59zN — CHV Noticias (@CHVNoticias) August 22, 2018



"Dijo que era su casa y que era su marido. Y yo le dije que no, porque ahora (de repente) era su marido", señaló Edson Villegas.

ÚLTIMO MINUTO | Vecinos y familiares despiden al profesor Nibaldo Villegas en una velatón en la casa del homicidio. https://t.co/qVxvSiA2Qx pic.twitter.com/BnLcqAW1ed — CHV Noticias (@CHVNoticias) August 22, 2018

Una mujer fue detenida por asesinar a su ex esposo y tirar su torso al mar.Además de la mujer,primero reportó como desaparecido a su ex esposo,Incluso, la ex esposa dio entrevistas a los medios reportando la desaparición del hombre, y pidió ayuda en redes sociales.Sin embargo, todo comenzó a ser sospechoso, pues, señaló que un día después de la desaparición la ex esposa llegó a la casa de la víctima y pedía quedarse ahí.pues fue detenida ella y su actual pareja. Una semana atrás el torso del profesor había sido encontrado flotandoLa pista, señala Publimetro , fue la utilización de las tarjetas del profesor. La actual pareja de la mujer señalada como autora del crimen retiró efectivo de cajeros automáticos y fue captado por las cámaras de seguridad de los bancos.Sobre el móvil del crimen, se señaló queLa mujer y el profesor ya estaban en trámites de divorcio, pero la custodia momentánea la tenía la víctima.Otros restos del profesor fueron encontradosEl profesor Villegas era parte de la comunidad del