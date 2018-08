Papá hace currículum 'honesto' de su hija

Lauren Moore, una joven de 16 años, originaria de Middlesbrough, Inglaterra, se llevó una sorpresa cuando le pidió a su padre que hiciera su currículum vitae y este le entregara una lista de cosas indeseables para un empleado.

En el apéndice para la calificación en ciertas disciplinas, el hombre reprobó en todas a su hija, dejando en fránces y finanzas la palabra "fallada". Para matemáticas e inglés, la calificación que Lauren obtuvo fue 2, mientras que en ciencia, literatura y arte, la joven obtuvo 1, 3 y 4, respectivamente.

Lauren Moore quién al parecer ya tiene experiencia en el mundo laboral, fue descrita por su padre en el apartado de responsabilidades y deberes laborales en su CV como que "no sabe escuchar", "revisa Facebook", "pierde documentación", además de al parecer, "darle toda la información de clientes a farsantes".

Según lo redactado por su padre, Lauren tiene "habilidades" como odiar a la gente, ser perezosa, ignorante, y ser una típica adolescente de 16 años.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ