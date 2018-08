RUEDAN CABEZAS.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

- Todos los panistas conversos a Morena serán castigados, expulsados o condenados a la hoguera de Acción Nacional.- En dos reuniones, los blanquiazules hicieron la lista de “traidores”. Con videos, fotografías y recortes de diarios, documentaron 70 desobedientes.- Los participantes en las pesquisas concluyeron que la lista no está completa porque de pronto brinca la liebre.* BORRADOS.- A Ricardo Sheffield ni lo enlistaron. Tampoco aparece entre los próximos expulsados su fiel escudero Raúl Márquez Albo, quien acabó como diputado local por Morena.* UNO MAS.- Ernesto Oviedo (foto) fue dado de baja en automático del padrón blanquiazul. Fue público su enojo porque no le dieron “hueso”. A la vista de todos, corrió a los brazos de Morena en donde le dieron la candidatura de la alcaldía de León. Ya sabe, no le ganó a Héctor López Santillana.- Los panistas que hoy se reúnen a las 6 de la tarde en el Comité del PAN León, no perderán tiempo en enjuiciar a Beatriz Hernández.- La ex panista se enlistó en Morena y ganó la alcaldía de Salamanca.- Los juicios van sobre algunos panistas reconocidos como Javier Usabiaga, orador estrella en reunión del priista José Antonio Meade..- Y eso que don Javier fue aspirante a gobernador de Guanajuato y formó parte del primer círculo de Miguel Márquez.- Valga la aclaración, los panistas que votaron por Margarita Zavala no serán enviados a la hoguera. Tienen salvación gracias a un artículo de los estatutos.- La Ley interna del PAN prevé sanción o excomunión cuando los blanquiazules apoyen a un candidato de otro partido, no así a un candidato independiente. Este es el caso de los seguidores de Margarita.- Por lo pronto, entre los 70 enlistados no aparece algún caso parecido al del ex panista Adolfo Frías Quintanilla quien estuvo a punto de apoderarse de la casa del PAN en Salamanca.- Adolfo fue presidente del PAN-Salamanca e intentó escriturar a su nombre la sede de los panícolas. ¡Fuera! le gritaron al descubrirlo. Ya se iba en la camioneta oficial.- En Irapuato, el jefe municipal blanquiazul, Rainmer Hernández Ruiz, tiene otra lista de mal portados. Ya veremos el final de la historia.- Se veía venir al futuro diputado Chucho Oviedo Herrera como coordinador de la mega bancada del PAN del Congreso del Estado.- Chucho fue compañero de Diego Sinhue en el Congreso Federal y se hicieron buenos amigos.- Para Diego resulta menos complicado gobernar con un amigo-coordinador de los diputados locales blanquiazules que en la próxima Legislatura sumarán 19 panistas.- Chucho mostrará sus dotes de negociador con los diputados opositores, 3 del PRD; 6 de Morena; 3 del PRI, 3 del Verde, 1 de Nueva Alianza, y 1 de Movimiento Ciudadano.Los morenistas cumplieron la amenaza: no se presentaron a las charlas de dos días organizadas por el Gobierno estatal. Ninguno de los 52 regidores, los 5 diputados locales y los 5 alcaldes, aparecieron. La orden de no someterse a las autoridades panistas fue directa de Yeidckol Polevnsky. Ni siquiera se asomó el morenista más panista, Ernesto Prieto.