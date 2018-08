Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir del primer bimestre del próximo año en Kromberg and Schubert planta San Francisco del Rincón comenzarán a producir arneses para 1, 300 autos a diario.Por esa razón a partir del próximo mes no serán 200 los operarios mensuales que se contraten como sucedía hasta ahora, sino 300, comenzando también los primeros grupos a trabajar en tres turnos.Platicando con la directora general de la empresa, Katja Dittmar comparte que en la actualidad son 3 mil las personas que ya trabajan en su segunda planta instalada en Guanajuato, la primera se ubica en el parque industrial Castro del Río en Irapuato.Explica que durante estos meses previos fue una fase de pruebas y, en septiembre es cuando “las cosas se ponen serías” define así la propia directora de origen alemán, que confiesa que aunque su plan era contar con una plantilla en donde el 70% fueran mujeres, en la realidad no ha sido tarea sencilla y han logrado que el porcentaje sea de un 60%.La búsqueda de nuevos elementos comenzó en los Pueblos del Rincón, Manuel Doblado y León, ahora se han sumado pueblos de Los Altos de Jalisco y toda persona que viva a no más de una hora de la planta y quiera ser parte del proyecto, podrá ser considerado para contrataciones.Esperan al final de este año en la planta ya tengan un equipo de cinco mil colaboradores.Por ahora y durante los siguientes meses todo lo producido por Kromberg and Schubert en su segunda planta será enviado a Daimler factoría de Tuscaloosa en Alabama, en caso de llegar un nuevo cliente tendrían que tener otra planta más, razón por la que ya piensan en construir en Tlaxcala para atender a Volkswagen y Audi.Una de las características que han encontrado en la fábrica de arneses es que la gente de Guanajuato trabaja muy bien una vez que se enamora de su labor, pero antes hay que sufrir con retardos, ausencias o pensar que pueden tomarse un par de horas para comer como en el campo.“Es otro esquema de vida laboral, la mayor parte de ellos trabajaban para el campo y hacerlo para la industria es totalmente diferente”, dice Dittmar.En su planta de Irapuato proyectan que de 1, 600 personas aumenten en los próximos meses a 2 mil 300 operarios por demanda de producto de sus clientes.Otra de las empresas del sector automotriz que proyecta un importante crecimiento al cierre del año es Inteva Products.Esta compañía cuenta con un par de plantas en Matamoros y en Puebla, su llegada a Guanajuato Puerto Interior hace aproximadamente un año fue para atender exclusivamente la demanda de General Motors que al ampliar su linea de producción requería de contar con proveeduría más cercana.En su planta de Silao hacen para la armadora estadounidense el panel de instrumentos y la parte interior de las puertas.Por ahora trabajan con una transferencia de producto que hicieron de sus plantas en Matamoros para Silao y, antes de concluir 2018 lanzarán el siguiente programa, el más importante para Inteva.La inversión de GM Silao provocó que en Inteva crecieran en un 40% su producción y, pese a ello la planta de Puerto Interior para el próximo año buscará más clientes que le cubran el 50% restante que tiene aún de capacidad.En el grupo son 4 mil 500 empleados y en Silao hoy son 200 teniendo como plan llegar a los 400 al concluir 2018.Luis Aguirre Lang, presidente de Index Nacional, será importante que en la próxima reunión que tenga con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador le hable del programa de proveedores que tienen en alianza con la Concamin.Este programa se dedica a detectar PyMes que puedan formar y apuntalar para atender la necesidad de productos que tienen las empresas tractoras, trayendo una serie de bondades como son la sustitución de importaciones, el aumento de consumo local, mayor número de empleos y ganancias mayores para que el empresario local invierta en modernización de su planta.El titular de Index quiere compartir al tabasqueño el camino avanzado para que su plan de impulso al mercado local y sustitución de importaciones no lo inicie de cero.Para Lang la clave es trabajar desde el empresario en que regrese espíritu que tenía como proveedor y de la oportunidad a los locales de venderle partes electromecánicas, manufactura metálicas, laminados, mecanizados e inyección de plástico.IBM, Hewlett-Packard, Flex, Caterpilla, Siemens, Mabe, Whirpool son parte de las compañías que ya están obligadas a consumir un porcentaje doméstico.