Gabriel García, ¿el negociador?

No será René Bejarano, será Gabriel García Hernández.El presidente electo Andrés Manuel López Obrador nombró ayer al que será el responsable de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo.Como tareas fundamentales tendrá coordinar a los delegados estatales y federales, y llevar a cabo los programas que habrán de ser ejecutados en comunidades, pueblos, municipios y estados.García Hernández será la persona a la que rinda cuentas Mauricio Hernández Núñez, quien se desempeñará como delegado en Guanajuato.El anuncio formal llegó este martes, durante una conferencia de prensa en la que el Presidente electo realizó otros nombramientos.Hernández Núñez es originario de León, pero ha establecido su carrera como funcionario en la capital del país, como coordinador de proyectos en la delegación Miguel Hidalgo, subdirector de enlace en el gobierno del entonces DF, y asesor de la fracción parlamentaria del PRD y Morena en el área de Derechos Humanos y Migración.Además, el licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco, fue representante de Morena ante el INE en el Estado de México y Secretario de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.Hernández ya busca instalarse en Guanajuato, pero no deja de sostener reuniones en la capital del país, sobre la forma en que operarán las delegaciones.Es clave el nombramiento realizado este martes por Andrés Manuel López Obrador en la persona de Gabriel García, quien fuera Secretario de Organización de Morena. Más claro no puede ser el mensaje.García es uno de los hombres de más confianza para López Obrador.Durante la gestión del AMLO, Jefe de Gobierno, García se desempeñó como director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor, concentrando las compras de la administración pública capitalina.Después fue el apoderado legal de la asociación Honestidad Valiente, con la que se empezaba a dar forma a lo que finalmente hoy se conoce como Morena. Por entonces, en 2012, la oposición lo atacó al señalar que hubo desvíos de la misma al Movimiento Progresista, lo cual no fue comprobado por la Unidad de Fiscalización del entonces IFE.Y recientemente, fue uno de los personajes clave en la designación de todas las candidaturas a cargos de elección popular que convirtieron a Morena en la primera fuerza política del país.De ahí que no sea nada extraño que López Obrador encomiende a García la tarea de velar por los recursos destinados a programas sociales. En esa tarea participó también Mauricio Hernández, quien así como García, es un personaje que no suele aparecer en las primeras planas o destacar en los supuestos primeros círculos de poder. Pero son de los llamados ‘operadores’ que realizan esas acciones quirúrgicas que resuelven entuertos y definen acciones clave.Por algo, Hernández traza ya el rumbo de lo que será la delegación en Guanajuato, y por muchas cosas más, el supervisor de todo ello será Gabriel García, en los hechos, la extensión de AMLO por todo el país.Será clave la capacidad de negociación que el futuro Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, sea capaz de ejecutar tanto con Hernández como con García, cuando sea necesario, porque el gobernador electo Diego Sinhue jugará en la liga de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, predominantemente, y en la de los secretarios de Estado.La habilidad para negociar y llegar a acuerdos será clave. Guanajuato está en el centro.