Joven sufre derrame cerebral al intentar imitar el Kiki Challenge

intentó hacer el reto Kiki, para 'unirse a la tendencia', y se golpeó la cabeza contra el asfalto.

"puede parecer divertido y puede parecer fácil, pero al mismo tiempo podrían ser tan peligrosos"

Personas han sufrido lesiones y otras han terminado incluso arrestadas por poner en peligro su vida y la de los demás en las avenidas.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una joven de Iowa, Estados Unidos, está hospitalizada y aprendiendo a caminar de nuevo, luego de queAnna Worden, de 18 años, sufrió un derrame cerebral. Tropezó al salir del auto y se fracturó el cráneo, como relata RT.La tuvieron que llevar en helicóptero a un hospital; la joven bailaba desde que era una niña y no quiso quedarse fuera de la moda, pero, dice ella misma.Saltar del auto en movimiento hacia la calle y bailar la canción de Drake "In my feelings", es posiblemente el 'reto del año', pero no ha dejado tantas cosas buenas como parece.A muchos les parece gracioso y a otros más bien les preocupa, ¿tú qué piensas?