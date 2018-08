Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El grupo de teatro Líquido Colectivo transportó a la comunidad del Instituto Oviedo hasta la ciudad de Verona, Italia con su última producción artística “Romeo y Julieta de Bolsillo”.En el Teatro Aurora, familias y grupos de amigos se reunieron para disfrutar la obra “The Most Excellent and Lamentable Tragedie of Romeo and Juliet”, de William Shakespeare, en una adaptación de Emiliano Dionisi de la Compañía Criolla de Buenos Aires.La historia gira sobre dos maestros enamorados (Romeo y Julieta) que desatan una serie de conflictos y enredos que resultan difíciles de resolver.En dicha adecuación participaron Julia Zapiáin quien interpretó a Julieta Capuleto, y Alfredo Ávila quien hizo el papel de Romeo Montesco, además de dirigir escénicamente el montaje.El grupo teatral destacó y celebró un acumulado de 100 representaciones y una serie de reconocimientos entre los que se encuentran montaje ganador del Programa de Apoyo a la Producción y Puesta en Escena del ICL y el INBA.