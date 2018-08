Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Lo que creo que pueden descubrir en esta ópera en efecto, además de la composición de Verdi y en su interpretación, son algunos hilos conductores que quizá nos dicen que somos los mismos que hace 150 años y estamos hablando de los mismos temas”, dijo José Areán, director musical de la nueva producción operística del Teatro del Bicentenario.Fue durante una charla que sostuvieron el elenco y la producción de “El Trovador”, con el público leonés, previo al estreno de la puesta, que el Teatro Estudio se vio lleno de personas interesadas en conocer de cerca a los artistas.Este domingo, a las 6 de la tarde, será el estreno en el que veremos a un elenco de talla internacional.Jaime Ruiz Lobera, director del teatro se encargó de hacer la presentación de los cuatro cantantes que darán vida a los protagónicos, así como al director musical y directora de escena.“Es una historia pertinente el día de hoy, a veces vemos la ópera como algo muy lejano en el tiempo atrás y es algo bonito y la cantan, pero si uno reflexiona respecto a ciertos temas, son temas universales, amor y venganza”.José Areán, quien recibe el cargo de director musical de la puesta en escena, viene acompañado por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como una colaboración que planeó desde hace un año que recibió la titularidad de la agrupación.La directora en escena, Ruby Tagle compartió que, desde hace más de cinco meses, comenzó con la investigación para que dar a su producción una visión particular de México, en especial en un hecho histórico mexicano de los 20.El protagonista de El Trovador, el soprano español Andeka Gorrotxategi visita León por tercera ocasión, gustoso de cumplir un sueño de interpretar a “Manrico”.“Este es un título que me hace mucha ilusión porque es uno de los primeros que escuché cuando era estudiante, las partes de tenor”, compartió.Por su parte, la mezzosoprano mexicana, Belem Rodríguez, quien dará vida a “Azucena”, invitó a los asistentes a no faltar, prometiendo que será una experiencia inolvidable que seguramente les dejará una huella profunda.“Es una historia que tiene todo, amor de pareja, de familia, tragedia, venganza, odio, celos, sangre, sudor y lágrimas, todas las expresiones humanas se encuentran en esta ópera”.El barítono mexicano Jorge Lagunes se presentará por primera vez en el recinto leonés, el cual confesó que desde que se enteró de su inauguración tenía la intención de conocer, y ahora lo hará gracias a su interpretación del “Conde de Luna”.“Estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos un compromiso en común, aunque no lo hemos hablado se siente, el compromiso de un artista es emocionar a la gente, hacerlos pasar un momento mágico”.El Bicentenario es un teatro en el que la soprano mexicana María Katzarava se formó y quien se dijo feliz de regresar a León después de cuatro años de ausencia.“Leonora” es el papel que interpretará María, quien confesó ser uno de los roles más estresantes para ella y la mayoría de las sopranos.“Si en La Traviata dicen que se necesitan tres sopranos, en El Trovador se necesitan cinco, porque no paras de cantar, pero estoy muy contenta de abordar este nuevo reto más dramático”.