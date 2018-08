Buen paso no servirá de nada si no somos campeones: Rafael Baca

En no se habla del liderato o del invicto porque si no terminan campeones de la , todo el mérito del torneo pasará como una nube.



Los demonios, los fracasos y las cruzazuleadas queda del campo del esquema de , aseguró que queda en el grupo escribir otra historia en club. “Los demonios o el miedo está en nosotros. Ya no tenemos miedo de fracasar, porque sabemos lo que es estar ahí”, dijo el volante en conferencia de prensa explicó que al dejar el miedo atrás, el equipo cree en sí mismo.



Las cinco victorias en la liga ha creado una energía positiva en , que se reeja en la cancha del y se espera que se mantenga para el duelo del domingo en . El oriundo de , subrayó que el momento actual no servirá de algo si no se corona en diciembre. Han pasado más de 20 años desde que la bordó la octava estrella en su escudo.



“Lo más negativo que hay es no conseguir la liga. Necesitamos estar preparados, porque sabremos que llegará una derrota, no sabemos cuando, pero puede llegar”. invitó a los acionados a creer en el equipo y que, en caso de seguir con este paso, se invente el antónimo de “cruzazulear”.