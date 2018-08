les dijo a los paparazzi que no era un buen momento

Ella y Ben subieron al vehículo, donde el actor estaba llorando mientras Jennifer conducía.

llegado al centro de rehabilitación en Malibú, donde al parecer estará un periodo de tiempo prolongado.

decidió intervenir luego de que el actor fue fotografiado junto a una modelo de Playboy, Shauna Sexton, con cajas de alcohol.

aún no han firmado y

Ben Affleck al parecer no pudo más y llamó a su todavía esposa, en proceso de divorcio, Jennifer Garner para pedirle que se lo llevara a recibir ayuda contra su adicción al alcohol.A Jennifer se le vio llegar al domicilio de Affleck en Pacific Palisades, Los Ángeles. La actrizy les pidió salir de la casa.Más tarde se detuvieron en un restaurante de comida rápida y una mujer que acompañaba a la pareja se bajó a comprar la comida; el actor manoteaba y dijo a Jennifer 'no me importa', mientras los paparazzi filmaban.Esa misma tarde Ben habríaEl último tratamiento al que se sometió fue en noviembre del año pasado.Jennifer ha estado al pendiente de Ben, con quien tiene tres hijos, yAmbos comenzaron el proceso de divorcio en abril de 2017 peroel Tribunal Superior de Los Ángeles ya hasta amenazó con rescindir el caso pues no han presentado la documentación necesaria.Con información de Telemundo y Quién.