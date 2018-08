"Maribel (Guardia) hizo grandes películas con Rafael Inclán, con Alfonso Zayas; en la época de las ficheras (...) Mi madre, en esa época, se estaba educando como maestra de lenguas. Es una mujer de universidad, entonces, pues bueno”



“Yo no tengo palabras de odio hacia ningún medio hermano; hacia ningún hermano muerto (...) les voy a contestar honestamente, no, no hay relación (con Julián). Si próximamente hay (forma) de solucionar algo, no lo veo ahorita”

MIRA:



"Maribel no es mi mamá, así como Julián no es hijo de Tere".

LO DE AHORA:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

José Manuel Figueroa al parecer está molesto con Maribel Guardia, y cómo no pensarlo con la declaración que hizo sobre quien fue pareja de su padre.También habló del distanciamiento con el hijo de Maribel, Julián; no considera que exista una reconciliación entre ellos.Dijo que sí le tiene cariño, pero que no va a pedir una disculpa por algo que es la realidad.Con información de People en Español y Chaleco.Com