Ya lo decía Julio Cortázar, "música, melancólico alimento para los que vivimos de amor", no importa el lugar ni la hora, nadie se escapa de ella. Puedes estar en la calle, en el transporte público, en una fiesta o en el antro y suena una canción que te encanta pero no sabes quién la canta ni cómo se llama. ¿A quién no le ha ocurrido?, puedes acudir a tus amigos o a personas cercanas para preguntar si ellos saben, pero hay quienes no podrán ayudarte, pues tampoco conocen el nombre de la canción.Pero, ¿qué crees?es un aplicación disponible en iOS y Android con la que puedes saber qué canción escuchas e incluso te permite ver la letra y tan sólo necesitarás acercar tu móvil a la fuente de música.también está en ambos sistemas operativos y esta aplicación no solamente te dice cuál es el título de la canción, además te muestra la letra completa y en algunas canciones viene la traducción.es una aplicación que reconoce las canciones a través del comando de voz y te dice cuáles son las más populares. Está disponible en los dos sistemas operativos.es otra aplicación identificadora de canciones, pero únicamente opera en el sistema iOs.sólo está disponible en Android, esta aplicación puede identificar el nombre, muestra el albúm, información del cantante y el video en YouTube.También puedes preguntarle ao al, aunque no siempre identifican todas las canciones, debido a su base de datos.