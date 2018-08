Gana Adelfa Zúñiga amparo, detenida por despojo ocurrido hace seis años: juez

Adelfa Zúñiga, ex alcaldesa del Arenal detenida por el delito de despojo en el penal de Pachuca y luego recluida en un hospital, ganó un amparo luego que un juez federal señaló que fue detenida con “dichos de terceros” por un señalamiento ocurrido hace seis años, donde en una primera instancia no fue involucrada.

La autoridad federal consideró que las pruebas son insuficientes para probar que la ex alcaldesa ordenó un supuesto desalojo de un predio en El Jiadhi, El Arenal, con la finalidad de construir un corredor gastronómico.

Incluso, en su primera declaración, la denunciante no mencionó a la exalcaldesa. Por tanto, “no existe justificación para que después de seis años hayan comparecido a hacer un señalamiento directo de la inculpada”.

Es decir, “si desde un principio tuvieron noticia de la persona que supuestamente es responsable de haber ordenado la desposesión del predio en conflicto, porque presenciaron los hechos, no hay razón para que no proporcionaran ese dato al agente del Ministerio Público que conoció de la averiguación previa; sobre todo, porque el interés de la víctima es que se castigue a los responsables de haberle causado un daño”.

Además, “debe tenerse en cuenta que no es verosímil que todos los declarantes, en sus deposados, hayan narrado de manera idéntica la manera en que supuestamente intervino la quejosa en el delito que se la atribuye”.

Por tanto, la autoridad federal dejó insubsistente el auto de formal prisión del 25 de junio de 2018 y pidió al juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Actopan dictar una nueva resolución.