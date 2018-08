Retan a Guanajuato con asesinatos a policías, señala Secretario de Gobierno

“Van 48 policías asesinados (este año), uno solo no debería de serlo, nos parece que es parte de este reto de los grupos delincuenciales contra el Estado, seguimos trabajando fuerte para que esto no suceda y contenerlo”, declaró este viernes en León el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.

“Hoy tuvimos la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y estuvimos viendo estos hechos, lo que hoy mismo sucedió, lamentamos muchísimo la muerte de los policías y estamos empeñados en que se detengan a las personas que hayan cometido estos crímenes, y seguimos viendo las estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en Guanajuato”, indicó.

“Hay algunos elementos que se han apartado de su deber de compromiso con la ciudadanía y la Policía, otro grupo es que está haciendo su trabajo y se ha opuesto a las acciones delincuenciales”, apuntó.

“Tenemos más de seis mil exámanes de control y confianza en este año, es una de las herramientas que nos permite ir depurando las policías y le estamos apostando a eso, junto con otras estrategias”, dijo.

Los asesinatos de policías en Guanajuato son un reto de los grupos delincuenciales al Estado.Mencionó que lamentan los asesinatos y comprometió que se investigan los casos para aclararlos.Respecto a cuántos de esos asesinatos hay detenciones, comentó que es información de la Procuraduría.Sobre los motivos de esos ataques mortales mencionó que son distintos, pero no deben quedar impunes.Dijo que no tienen información de renuncias de policías por el temor a su integridad física.Entre los retos que enfrentan los próximos gobiernos Estatal y Municipales, el Secretario puntualizó el mantener la depuración a través de los exámenes de confianza, la capacitación y equipamiento.De acuerdo a datos de AM, en lo que va del año suman 51 policías asesinados, ayer un agente de Tarimoro fue ejecutado en la carretera Salvatierra-Celaya.