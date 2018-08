"Queremos hace un llamado a las autoridades, porque ya no podemos estar viviendo así", exige una de la vecinas.

Los problemas por las obras en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Constitución de Apatzingán, en Irapuato, no paran.Vecinos de la calle y vialidades aledañas, señalaron que luego del reporte delsobre el, por, de la constructora DANGIRL, ahora unaMediante un video y comentarios a, los vecinos demostraron que desde la tarde de este jueves 23 de agosto, la máquina excavadora se quedó en una de las aberturas de la vialidad, donde se trabajan obras de drenaje, contratadas por Japami.En las fotografías y video, también los vecinos reportan que, parte de no poder transitar por la calle Nicolás Bravo, donde se hace la obra, la calle Constituyente del 17, también se encuentra bloqueada, ante el desaseo de la obra de la contratista.publicó la semana pasada, que la empresa no recibiría sanción por el abandono de la obra en la colonia , pero tampoco se daría prórroga para terminar las acciones, de acuerdo a declaraciones del director de Japami, Humberto Rosiles Álvarez.