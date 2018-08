“Se está haciendo trabajo de gestión social con los habitantes de la zona. Ya se tuvo una reunión esta semana para informarle a las personas las acciones que se van a realizar. El Estado está arreglando el acceso a la comunidad de San Juan de Abajo, y el Grupo México hará el arreglo del camino lateral por la calle Madre Tierra para que no se vean afectados en tiempos de lluvia y queden aislados.



Yo creo que en menos de un mes estará abierto el distribuidor vial de la autopista Salamanca-León, por Timoteo Lozano, y será una alternativa para no utilizar el bulevar Aeropuerto”, dijo Carlos Cortés.



“Estamos dando prioridad al libramiento que va del entronque de el Eje Metropolitano y la Carretera Silao-San Felipe, hasta entroncar a la autopista a Guanajuato, a la altura de la comunidad de Los Rodríguez, donde está la planta de al General Motors”.



“Dejaremos el proyecto ejecutivo para este distribuidor al IPLANEG para que la próxima administración la registre ante Hacienda y se obtengan recursos y se puede tener una intercomunicación segura entre el Eje Metropolitano y la carretera federal 45”, señala la SOP.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, por el bulevar Delta y Timoteo Lozano, es una, de los cuales miles quedan varados cada que se registran accidentes. La Secretaría de Obra Pública apuesta por el Libramiento de Silao cuyas obras no han iniciado.El director de Obra Pública del municipio, Carlos Cortés Galván, señala que el, en tanto que la Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) apuesta por lade obra.Luego den una semana caótica para los automovilistas que transitan por la carretera libre León–Silao, luego de los accidentes automovilísticos que paralizaron el tránsito vehicular, el director de OP, Carlos Cortés, apunta que el Grupo México abrirá en un plazo no mayor a un mes.Por su parte la SOP le está dando prioridad al libramiento de Silao , para desfogar el tráfico que viene de León hacia Silao por el Eje Metropolitano y que queda detenido en el puente de Silao y carretera 45. La SOP reconoce que el acceso a Silao es complicado, y que lo que se gana en tiempo de León a Silao por el Eje Metropolitano se pierde, y hasta más, en el acceso a Silao.Se añade que se tienen proyectos de construir un distribuidor vial en ese crucero, de la entrada a Silao donde está el puente, pero será la próxima administración del Estado los que designe recursos.En ese punto no se cuenta con señalética, ni reductores de velocidad, ni carril de aceleración o desaceleración, por lo que resulta complicado para los automovilistas que vienen del Eje Metropolitano.