Encanta a francorrinconenses con sazón de tortas

Con más de 40 años deleitando el paladar, don Francisco Pacheco López, mejor conocido por sus clientes como “Franco”, sigue manteniéndose en el gusto de los francorrinconenses con ricas tortas de carnitas y una singular salsa, que es preparada con la receta de su familia.Siendo apenas un joven de 15 años,comenzó ayudándole a su papá durante los fines de semana en la venta de tortas, pues él trabajaba en la industria del calzado.A la par de llevar venta de las deliciosas tortas en la secundaria oficialy en diversos campos de futbol, donde se realizaban diferentes partidos.Pero no fue hasta 3 años más tarde cuando decidió abrir su propio negocio, siempre contando con el apoyo de su padre.Bajo el nombre de tortas “El Gallo”, como era conocido su papá, don Francisco se ubicó en un inicio sobre la calle Madero esquina con el bulevarAquiles Serdán, donde permaneció por más de 20 años; lugar del que fue removido debido a las obras que se realizaron en la zona.Por lo que hasta la fecha en un pequeño pero cálido puesto se encuentra situado sobre el bulevar Aquiles Serdán, a un costado de la estación de Bomberos, siempre seguido por los ciudadanos.indicó.Sus ya famosas tortas elaboradas a base a carnitas, queso, aguacate, jitomate, chile jalapeño, repollo y una deliciosa salsa con un toque picante de tradición familiar, “Franco”, de 64 años, ha dado muestra de un sabor que lo distingue de cualquier otro comerciante.Aunque señaló, las ventas ya no están del todo bien, pues la diversidad de comercios que se han ido implementado en la ciudad no le han favorecido.