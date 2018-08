Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Hoy le contamos que Flex, la norteamericana que en su división calzado trabaja para marcas como Nike, quiere ampliar su número de proveedores nacionales.En la actualidad esta firma, que anteriormente tenía el nombre de Flextronics, cuenta con 15 empresas de Guanajuato que le producen componentes como: hule, pegamento, plantillas y agujetas, uno de sus objetivos es sumar a su cadena de proveedores a fabricantes de textil especializados en calzado deportivo.Platicando con Guillermo del Río, encargado del Desarrollo de Negocios y Relación con clientes, explica que el reto más grande para una PyMe es cuando requieren ampliar turnos para aumentar de un día para otro el número de artículos que les producen.Razón por la que al interior de Flex han creado estrategias que permitan a una PyMe que tenga un producto de calidad, llevarla gradualmente hasta que pueda soportar este tipo de cambios.En relación al valor agregado que ve en las empresas mexicanas, está que se comprometen en los proyectos y, la mayoría de ellos ya tienen un estándar aceptable de calidad para productos de exportación.El también presidente de la Cadena de Suministro para Electrónica en México, menciona que la oportunidad de hacer negocios con empresarios domésticos es muy grande, en la actualidad apenas cubren el 15% de sus necesidades, el resto tiene que ser importado de países asiáticos y de Europa.Un punto a favor de las empresas guanajuatenses es que están a un par de horas de la principal planta que tiene Flex en México, instalada en Jalisco.En Flex no solamente trabajan para el sector calzado, también para el automotriz, aeroespacial, energía, comunicaciones, edificio y vivienda, soluciones de salud, startups, mecánico e iluminación con una cartera compuesta por más de un centenar de clientes de categoría mundial.En Guanajuato Puerto Interior cuentan con un espacio para realizar entrevistas con prospectos locales y, de requerirse existe el proyecto de tener una oficina formal.Para detectar a proveedores de Guanajuato en Flex se apoyan de organismos como la Cofoce, Ciceg y Apimex.El verdadero reto de los panaderos en Guanajuato va más allá de sumarse a ser parte de las panaderías que ahora ofrecen la manteconcha en México.Este peculiar pan que se ha convertido en tendencia en redes sociales por la peculiaridad de su forma, ya hasta el SAT se sumó a las publicaciones, con una no muy agradable noticia para los panaderos: “Más por si se lo preguntaban: la manteconcha sí paga impuestos, el IEPS. Si rebasan 275 kcal cada 100 gramos del delicioso pan, debe incluir en su precio 8% del IEPS, al igual que los polvorones, las orejas, y toda la repostería. Disfrútenla y consúmanla con moderación”, escribió la cuenta del SAT.Unos dicen que su creador es de la Ciudad de México, otros más que es de Querétaro, lo cierto es que en Guanajuato, donde si le están sufriendo es en mantener sus costos, ante el constante aumento en la gasolina.Hay que recordar que el estado es el cuarto lugar nacional en su consumo y de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) el gasto anual de los guanajuatenses en pan es de 10 mil millones de pesos.Son 7 mil 700 unidades de negocio dedicadas al pan -de las cuales solamente 90 están registradas a la Canainpa-, mismas que generan un promedio de 80 mil empleos de forma directa que reciben sueldos de 2 mil a 2 mil 500 pesos semanales.Si algo caracteriza a los panaderos es su creatividad, la asociación calcula que existen 5 mil variedades distintas de pan, a las que habrá que sumar a las famosas manteconchas.Para los panaderos el segundo semestre del año es el que mejores números les trae, motivo por el que esperan les alcance para “amortiguar” el incremento en gasolina y en insumos, esto para no aumentar significativamente sus costos y afectar en sus ventas.A propósito del Mundial de Robótica, celebrado en la Ciudad de México, “First Global Challenge 2018” existen cifras dignas de compartir, para darnos cuenta de lo que viene en la robótica.De acuerdo a datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es México el cuarto lugar en importación de robots industriales, únicamente superado por China, Alemania y Estados Unidos.Detrás de esta posición está el crecimiento de digitalización en diversos sectores industriales y la llegada de importantes compañías trasnacionales.La Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela que en México egresan en promedio 20 mil ingenieros, cifra inferior a los 500 mil que egresan en China o los 175 mil estudiantes de Estados Unidos.