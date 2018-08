Señor Disney, nos has puesto en desventaja

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Imaginario Señor Disney, me permito escribirle a manera figurativa ya que no tengo a alguien relativamente cercano a quién dirigirle mi misiva. Además de que es un poco creepy escribirle a usted, porque cada que aprieto una tecla me imagino a Tom Hanks (por la película de Salvando a Mr. Banks) congelado en algún lugar de Orlando mirándome con unos ojos muy abiertos en posición de soldadito por los efectos del congelamiento.El hecho de que me lo imagine así se debe a que en mi infancia me dijeron que sus hijos, en un auténtico complejo de Edipo y Electra unido con Ades, decidieron congelarlo con la esperanza de que algún día pudieran revivirlo. No es sorpresa que no durmiera bien pensando que mis padres, que afirmaban quererme mucho, harían lo mismo conmigo. Y yo no quería pasar el resto de mi vida en un congelador, cabe mencionar.Volviendo a la carta: Quiero decirle que no se vale. NO SE VALE, Señor Disney. Mi generación se ha visto afectada considerablemente por los roles que nuestras contemporáneas las Princesas hicieron en las películas. Todas: La Bella, la Sirenita, la Bella Durmiente, la Cenicienta, etc. ¿qué hicieron aparte de encontrar a un hombre que les diera sentido a la vida? Muy poco.Porque, señor Disney, soy muy fan de la Bella. Imaginaba tener una biblioteca como ella. Y me sentía una outsider porque me gustaba Jane Austen. Y todo estaba muy bien. Hasta que me di cuenta que ella buscaba el amor y solo eso encontró. Y, vamos a ver, la Bestia: sí, sí, pobrecito de él y sus traumas, pero… ¡era un auténtico histérico que trataba fatal a la humanidad entera! Oh, ¿qué me voy a pensar, que cambio de personalidad junto con su apariencia bestial? ¡JA!El otro día, mientras escuchaba a mi hermana de 18 años contándome su proyecto de vida, el por qué la elección de su carrera, la empresa que le gustaría fundar, cómo le gustaría vivir y lo lejos que quiere (y va a) llegar… descubrí que el hecho de que ella lo tenga tan claro y yo (9 años mayor) no tanto, se debe a que yo crecí con la Bella Durmiente y ella con Valiente… entre otras cosas (no se vaya a pensar que tiene la total responsabilidad de mi cabeza llena de pájaros).Y la música es buena, y las historias me siguen emocionando, y aspiro al “felices para siempre” porque mi subconsciente sigue cantando “Nace una ilusióóón…” Aunque no todo es tan dramático, como sus películas han querido inculcarme, porque he tenido la fortuna de rodearme de mujeres mayores y menores que me inspiran día con día.No obstante, quiero confesar que sigo siendo una persona que ir al cine le influye bastante. Que cuando salió Valiente me subí a un caballo y quise meterme al tiro con arco. Que cada vez que entrego un trabajo o un examen, me faltan cuerdas vocales para alcanzar la nota de Libre soy. A pesar de que en mi infancia no estuvieron estos roles femeninos fuertes e inspiradores, espero que, ahora, con tantas versiones nuevas de los cuentos de antes, pues Señor Disney, se quitara el hielo de encima y nos sorprendiera. Tiene una deuda con muchas generaciones, señor. Espero que la pague.Atentamente, MacaMaricarmen Arena