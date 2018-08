Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los jóvenes que participaron en el programa de intercambio estudiantil del Club Rotario de León regresaron a nuestro País para compartir sus experiencias.La sesión ordinaria de la organización fue dedicada a ellos, misma donde tuvieron un espacio para compartir con todos los socios sobre las vivencias y aprendizajes que obtuvieron.Todos ellos proyectaron videos y diapositivas con imágenes sobre su paso en el colegio, con las familias, algunos platillos y actividades que realizaron.También se dio la bienvenida a cinco adolescentes provenientes de Dinamarca, Bélgica, Italia, Francia y Alemania quienes pasarán un año en nuestro País con familias leonesas.Regina Castro y Mariel Padilla tendrán la oportunidad de ser embajadoras de nuestra cultura, pues partirán rumbo a Francia para vivir una nueva aventura.“Les deseo la mejor de las suertes, no se olviden que van representando a su país, a su ciudad, a sus familias y su educación, a los jóvenes que vienen les recomiendo que disfruten su año y aprendan al máximo”, comentó el rotario Francisco Roel Hernández.Nuevas culturas, tipos de comida y varios lugares visitados fueron algunas de las experiencias que tuvo Giovanna, las cuales describe como increíbles y que repetiría sin dudarlo.“Me encantó todo, me quedé con una familia italiana la cual tenía el concepto de que los mexicanos éramos muy flojos, que dormíamos todo el tiempo y que siempre usábamos sombreros, entonces yo ya les expliqué que no, les preparé algunas cosas de comida como enchiladas, enfrijoladas, quesadillas, chilaquiles y les encantó”.Paloma llegó a Taiwán sin tener idea de cómo era el país, sin hablar el idioma nativo y vivió con familias que no hablaban inglés, experiencia que la forzó a aprender la lengua.“Conocí a muchas personas de diferentes países y ahorita ya sé hablar chino, es una experiencia totalmente diferente que vale mucho la pena, tuve tres familias anfitrionas y piensan que todos somos morenos aquí en México.En todo es muy diferente, la comida, su forma de ser, ellos no son cariñosos como nostros”.El primer acercamiento que tuvo Héctor con la cultura austriaca fue en Ciudad del Niño Don Bosco, donde varios jóvenes austriacos llegaron como voluntarios.“Era muy complicado hablar porque no sabíamos el idioma; yo trataba de comunicarme en inglés. Me trataron muy bien y yo trataba de apoyar en las labores de la casa. Jugábamos, nadábamos, etc.”.“Fue un choque cultural porque nosotros no separamos la basura y ellos sí, nosotros nos peinamos y ellos no,.Todos usan shorts, si te ven con pantalón te preguntan si no tienes calor”.Algunas de las cosas más importantes del intercambio para él son el conocer la cultura y el idioma del país que visitó. En Francia convivió con 45 chavos de otras nacionalidades.“Hay un shock cultural, pero es interesante tener una mente abierta. Mis familias de allá conocían Cancún por lo que sabían de lo bello de México, tenían una impresión bella de que los mexicanos somos acogedores, También estaba la parte de algunas noticias no muy buenas entonces yo fui con la mentalidad de hacerlos cambiar de opinión y enseñarles que somos personas de bien”.Jasson viajó acompañado por Héctor Amador, con quien ahora comparte las aventuras que vivieron juntos.“Nos quieren mucho, mi familia si hablaba español y yo debatía con mis hermanos un poco porque ellos nos tenían contemplados como personas que llegamos tarde, no somos puntuales, pero les explicaba y hacíamos bromas sobre ello”.“Quiero dejar un poco de nuestra cultura mostrándoles fotos, videos, hablándoles sobre mi familia, mi ciudad, mi estado y mis tradiciones. Espero hacer muchos amigos, aprender francés, dejar un pedazo de mí y de México allá, tengo nociones básicas de francés como los colores, el abecedario, presentación y ropa”.“Tuve la oportunidad de hablar con alguien de allá y me preguntó que si hablaba mexicano y yo le dije que no, que hablo español. Creo que no tienen un concepto negativo”.“Quiero compartirles en gran medida sobre nosotros porque muchos piensan que estamos con sombrero, vivimos entre cactus y todo eso, quiero dejarles las maravillas que tiene México porque son demasiadas, las tradiciones y las culturas que también son muy padres o los festivales, algo bueno”.Proveniente de italia, Matteo es uno de los cinco adolescentes que llegaron a nuestra ciudad para vivir durante un año nuevas experiencias.“Me siento muy bien aquí en México, me gusta muchísimo y espero tener grandes momentos aquí y conocer toda la cultura mexicana y la comida típica”.